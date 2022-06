Per giovedì 23 giugno, ancora afa

Giornata soleggiata, con pochissime nuvole, e con temperature elevate in Sicilia anche per mercoledì 22 giugno. Afa sulle coste con massime meno elevate. Venti a regime di brezza.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina

Si prospetta una giornata afosa da bollino arancione a Palermo con 34 gradi percepiti. Anche le altre due città metropolitane avranno disagi per le alte temperature. Bollino giallo a Catania con 35 gradi percepiti, ed a Messina, 34 percepiti. Viene indicato nell’avviso della Protezione civile regionale 120 di ieri, 21 giugno.

Temperature in aumento

Generale e deciso aumento delle temperature. Sia nei valori minimi che in quelli massimi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 36 a Catania, 33 ad Enna, 33 a Messina, 31 a Palermo, 35 a Ragusa, 36 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con molte nubi e meno caldo al Nordovest. Alcuni temporali sui rilievi e zone vicine. Temperature massime fino a 32°C al Nordest.

Centro: Giornata con più nubi sull’alta Toscana, cielo sereno altrove. Temperature massime fino a 34-35°C su Toscana e Lazio. Venti meridionali.

Resto del Sud: A parte il sole che sarà prevalente, le temperature toccheranno punte massime di 35-37°C.

Per giovedì 23 giugno, ancora afa

Nella giornata di giovedì 23 giugno un campo di alte pressioni abbraccia la nostra isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque in Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Sulle nostre regioni avremo una giornata soleggiata con cielo sereno; clima caldo con 35-36°C all’ombra in Emilia e basso Veneto.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo però più nuvoloso o anche coperto in provincia di Sassari.

Resto del Sud: Sulle nostre regioni è sempre presente Caronte. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo a tratti nuvoloso.