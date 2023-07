operai al lavoro per la riparazione

Oltre all’emergenza caldo della giornata di oggi, a Priolo devono affrontarne un’altra: quella della carenza idrica.

Guasto alla condotta

Il centro industriale, dove sorgono i più importanti stabilimenti e raffinerie del Petrolchimico, è senza acqua, a causa di un guasto alla condotta idrica. L’amministrazione del sindaco, Pippo Gianni, sta provando a correre ai ripari, non solo per provare a sistemare la falla ma fornendo scorte di acqua ai residenti.

Via al servizio con le autobotti

“Il Comune di Priolo sta provvedendo – spiega il sindaco di Priolo – ad attrezzarsi per fornire alla cittadinanza acqua potabile, mediante autobotte, in modo da far fronte al disagio. Si comunica che le squadre di operai della ditta specializzata, insieme ai tecnici comunali e alla PrioloinHouse, sono impegnati ininterrottamente per cercare di risolvere il problema venutosi a creare ieri pomeriggio all’acquedotto ex Feudo, in seguito al danneggiamento di un tubo da parte di una ditta che stava effettuando lavori di scavo per collegamenti elettrici. Gli interventi in corso potrebbero portare ad una carenza idrica anche nella giornata di oggi”.

Caldo record nel Siracusano

“Con grande soddisfazione apprendiamo da un’anticipazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale che la temperatura massima di 48,8 °C registrata quasi due anni fa, nel Siracusano, dalla rete Sias è stata convalidata come record assoluto di temperatura per l’Europa continentale”. Lo dicono gli esperti del servizio agrometereologico siciliano.

La conferma

“Abbiamo ritenuto valido il valore fin dal giorno stesso dell’acquisizione, avendo consapevolezza della correttezza della validità della strumentazione utilizzata e della metodologia di acquisizione e di validazione dei dati – aggiungono gli esperti – La cura e la passione che il personale del Sias mette da oltre 20 anni nella rilevazione dei dati meteorologici, al fine di rendere disponibili informazioni continue, complete ed attendibili per gli utenti, per la comunità scientifica e per le istituzioni meteorologiche, hanno ricevuto in questo modo un riconoscimento prestigioso.

I record nella quattro stazioni in Sicilia

Sono state ben quattro le stazioni Sias (stazioni che rilevano le temperature) che hanno battuto il loro record di temperatura massima della loro serie iniziata nel 2002, anno di installazione della rete del servizio agrometeorologico siciliano.

La stazione Trapani Fontanasalsa ha registrato una massima di 43,5 °C superando il valore massimo precedente di 42,2 °C registrato il 24 giugno 2007. Una cosa che ovviamente non era mai successa.

