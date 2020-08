dal 10 al 14 agosto duca di salaparuta racconta montalbano

Dal 10 al 14 Agosto, nella magica settimana di San Lorenzo, le Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia (PA) propongono una degustazione esclusiva dedicata a “La Sicilia di Montalbano” e poi un evento speciale la notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto.

Nella settimana dal 10 al 14 agosto cinque vini Duca di Salaparuta & Florio saranno proposti in abbinamento ad alcune delle delizie gastronomiche siciliane predilette dal Maestro Andrea Camilleri e dal suo celebre personaggio, il Commissario Montalbano, come la caponata, le sarde a beccafico e il cannolo e altri piatti preferiti, e riportate nei suoi romanzi, di cui saranno letti alcuni brani durante la degustazione di ciascun vino.

IL PROGRAMMA

Ore 11.30 | Durata 1 ora e 30 minuti

Costo 30 Euro a persona

Lunedì 10 agosto CALICI DI STELLE

Anche quest’anno le Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia (PA) aderiscono all’attesissima iniziativa promossa da ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO e da MOVIMENTO DEL TURISMO DEL VINO: Calici sotto le stelle 2020! Il 10 Agosto venite a brindare a San Lorenzo, nella notte più stellata dell’anno, con le eleganti bollicine di Duca Brut in abbinamento alle più golose prelibatezze della tradizione siciliana e in compagnia delle note estive della musica d’ascolto. Vi aspettiamo per una serata magica, ricca di stelle cadenti e profumo di mare!

IL PROGRAMMA:

Il ticket (costo 20 Euro a persona) comprende

. Visita guidata alle Cantine Duca di Salaparuta | dalle ore 19 alle ore 20

. 1 calice di vino

. Coppo con fritture miste di verdure e pesce

. Pane cunzatu

. Sfincione di Bagheria

. Termine serata entro le ore 23

Sarà possibile acquistare ulteriori calici di vino in loco.

Per info e prenotazioni:

UFFICIO HOSPITALITY | DUCA DI SALAPARUTA

visitaduca@duca.it | Tel. 091 945252

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino a esaurimento posti.

