Calici Sotto le Stelle è un evento annuale dedicato agli amanti del vino e della cultura enogastronomica.

Si svolge in diverse località italiane durante le serate estive, offrendo l’opportunità di degustare una vasta selezione di vini locali, accompagnati da piatti tipici della tradizione culinaria regionale.

Caratteristiche dell’Evento

Degustazioni di Vino: Partecipanti possono assaporare vini di diverse cantine, scoprendo le varietà locali.

Food Truck e Stand Gastronomici: Offerta di cibi tipici per accompagnare le degustazioni.

Musica dal Vivo: Intrattenimento musicale per creare un’atmosfera festosa.

Calici Sotto le Stelle è l’occasione perfetta per trascorrere una serata in compagnia, sotto il cielo stellato, gustando i migliori vini e piatti della tradizione. Non perdere l’opportunità di partecipare a questa celebrazione della cultura enogastronomica italiana!

il ticket prevede:

Tour del Castello di Carini

Degustazione di 5 vini

Degustazione di 5 prodotti tipici siciliani

Visione delle stelle dalla terrazza dei giardini del Castello

Lounge Music Rinascimentale

Luogo: Castello Talamanca-La Grua, Corso Umberto I, 90044, CARINI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Link: https://www.carinicittaparlante.it/event-details/calici-sotto-le-stelle-1

