Dopo la rimozione del cantiere dell’anello ferroviario

Avviato il ripristino definitivo dell’assetto dei semafori in via Crispi all’altezza con via Amari

Lavori iniziati do parte di Amg Energia dopo la rimozione del cantiere per l’anello ferroviario

L’impianto semaforico sarà formato da sette lanterne con lampade led di nuova generazione

Iniziati i lavori di Amg Energia per il ripristino definitivo dell’assetto dei semafori in via Francesco Crispi all’altezza dell’incrocio con via Emerico Amari.

Una modifica dell’impianto era già stata effettuata ad ottobre dell’anno scorso, nel momento in cui il cantiere per la realizzazione dell’anello ferroviario, prima a ridosso di via Amari, era stato spostato al centro della carreggiata di via Crispi.

L’eliminazione dell’area interessata dai lavori ha reso necessaria un’ulteriore e definitiva modifica del posizionamento dei semafori.

“Stiamo lavorando e l’intervento procede velocemente – spiega il presidente di Amg Energia, Mario Butera – contiamo di definire le attività entro domani, in modo da contribuire con la razionalizzazione dei semafori, conseguente alla chiusura del cantiere, a rendere più fluida la circolazione nella zona”.

Cosa prevede l’assetto definitivo

Il definitivo assetto dell’impianto prevede nuovamente la collocazione di un palo a sbraccio con lanterna veicolare sospesa in via Crispi all’altezza della Camera di Commercio. A questo, si aggiungono due paline nella corsia di via Crispi lato mare ed altre due nella corsia lato Camera di Commercio.

La lanterna presente sul palo a sbraccio in via Emerico Amari al momento verrà spenta, in attesa della definitiva sistemazione dell’isola pedonale di via Amari, mentre rimangono attivi gli impianti che disciplinano gli attraversamenti pedonali in questo tratto di strada. Complessivamente l’impianto semaforico sarà formato da sette lanterne equipaggiate con lampade led di nuova generazione.