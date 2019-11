tutte le novità

Cambia da lunedì 25 novembre il calendario della raccolta dei rifiuti a Palermo.

Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco.

Per rendere più agevole per tutti l’esposizione serale è stata estesa di un’ora il tempo utile per esporre le frazioni riciclabili. Infatti il nuovo orario va dalle ore 19 alle 22 (anziché 20 -22).

La raccolta del residuo non riciclabile avverrà un solo giorno a settimana anziché due, il martedì; mentre il venerdì si dovrà esporre la carta (anziché nei diversi giorni della settimana dei vari step).

Solo per le utenze domestiche l’esposizione del vetro in zona Strasburgo dovrà avvenire il venerdì in zona Politeama – Massimo il giovedì .

Per le utenze non domestiche, cioè le attività commerciali, il cartone verrà raccolto il martedì, giovedì e sabato, con esposizione 13 -14; il vetro, con esposizione dalle 13 alle 14, il mercoledì e venerdì; la plastica ed il metallo, il lunedì dalle ore 13 alle ore 14, e il mercoledì dalle 19 alle 22.

La raccolta dell’organico rimane invariata con esposizione, tutti i giorni, dalle ore 13 alle ore 14.

Per la zona Centro Storico – Borgo Vecchio le modalità e i tempi di esposizione delle varie frazioni al momento rimangono invariate quindi sono validi i vecchi calendari.