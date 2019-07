CulTurMedia, la costola di Legacoop, legata al mondo dei Beni Culturali, ha scelto il suo presidente: è Massimiliano Lombardo, socio di CoopCulture, una dei maggiore realtà in campo nazionale che si occupa dei servizi di musei e siti culturali, tra cui il Colosseo e la Valle dei Templi. Lombardo si occupa dei servizi e delle relazioni istituzionali di CoopCulture legati ai siti di Palermo, e succede a Filippo Parrino, che è stato eletto a fine marzo presidente regionale di LegaCoop Sicilia.

CulTurMedia è una giovane realtà del mondo cooperativo nata con l’obiettivo di valorizzare e dare voce all’insieme delle esperienze (sono oltre cento solo sul territorio siciliano) che operano nei settori dei Beni culturali, del turismo, dello spettacolo, dell’informazione e della comunicazione.

“Raccolgo la bella sfida di mettere in rete la cooperazione in un settore che è strategico per la Sicilia – spiega il neo presidente -, in grado di attivare filiere economiche e generare sviluppo territoriale sostenibile. E ne è un valido esempio proprio Palermo, che sta investendo al massimo su cultura e turismo, ottenendone in cambio un nuovo ruolo a livello europeo e uno straordinario rilancio di immagine. Credo nella sinergia tra pubblico e privato per costruire le infrastrutture necessarie e rendere questi settori trainanti: valorizzare il patrimonio, costruire opportunità di impresa per i giovani, sburocratizzare alcuni settori e introdurre nella Pubblica Amministrazione, azioni di management efficaci”.

Sempre Lombardo punta l’attenzione sul mondo dell’informazione siciliano e sulla crisi che colpisce le maggiori testate del’Isola. Ed esprime “preoccupazione per situazioni, come quella del Giornale di Sicilia, che vede colpito il suo insieme rodato di professionalità, una pedina importante del tessuto civile e culturale. Per questo è importante sostenere il rilancio della testata. Siamo al fianco dei giornalisti, dei tipografi, degli operatori. NON possiamo fare a meno del Giornale di Sicilia”. Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia, fa gli auguri al neo presidente e spiega che così “completiamo con questa nomina la riorganizzazione di Legacoop, che punta al rinnovamento generazionale, coinvolgendo giovani cooperatori competenti”.