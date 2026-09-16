Marco Corrao è il nuovo segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani. L’elezione è arrivata al termine dei lavori del consiglio generale della federazione degli statali, chiamato a scegliere la nuova guida per una realtà sindacale che rappresenta migliaia di lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici tra le province di Palermo e Trapani.

Il consiglio ha inoltre definito la squadra di vertice che affiancherà il neo segretario, eleggendo Gaetano Mazzola come segretario generale aggiunto e Margherita Amiri come componente della segreteria.

Chi è il nuovo segretario

Dipendente dell’Asp di Trapani, Marco Corrao vanta una lunga esperienza e una significativa militanza sindacale all’interno della Cisl. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi nella federazione, sia a livello provinciale sia regionale, maturando una profonda conoscenza dei settori del pubblico impiego.

Corrao raccoglie il testimone da Lorenzo Geraci, che per anni ha guidato la Cisl Fp Palermo Trapani, contribuendo in maniera determinante alla crescita e al consolidamento della sigla nei due territori.

Il programma di Corrao: “Restituire dignità al lavoro pubblico”

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore del lavoro che ci attende”, ha dichiarato il neo segretario generale Marco Corrao subito dopo l’elezione. “Il pubblico impiego rappresenta un motore trainante del Paese: sono le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici a garantire ogni giorno il funzionamento della sanità, degli enti locali, delle amministrazioni centrali e dei servizi essenziali per le nostre comunità”.

Tra i punti fermi del suo mandato, Corrao ha messo al centro la lotta per la sicurezza e il contrasto alle aggressioni contro il personale: “Non possiamo accettare che chi svolge una funzione pubblica diventi bersaglio di violenze. La sicurezza deve tornare a essere una priorità. Avvieremo un confronto serrato e costruttivo con gli enti locali e tutte le amministrazioni perché migliorare le condizioni di lavoro significa anche migliorare i servizi”.

Le reazioni dei vertici del sindacato

Il passaggio di consegne è stato salutato positivamente dai vertici regionali e nazionali del sindacato. Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, ha sottolineato come la nuova squadra saprà “dare continuità al lavoro svolto finora, consolidando il percorso di tutela in una fase di profondo cambiamento della pubblica amministrazione, nella quale innovazione e digitalizzazione stanno trasformando l’organizzazione”.

Sulla stessa linea Federica Badami, segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, che ha tracciato le priorità per i territori: “Il futuro di enti locali e sanità ha bisogno di un piano di sburocratizzazione fondamentale per snellire il lavoro dei dipendenti e dare risposte ai cittadini. Servono il turn over generazionale nelle piante organiche, la stabilizzazione dei precari, il rilancio dei servizi e una formazione continua sull’uso dell’intelligenza artificiale”.

I lavori sono stati chiusi dall’intervento del segretario generale della Cisl Fp nazionale, Roberto Chierchia, che ha augurato buon lavoro ai nuovi eletti rilanciando le sfide romane: “Continueremo a costruire una Cisl Fp più forte, puntando sulla valorizzazione del personale e su una presenza incisiva nelle vertenze, dalla sanità privata alle Rsa, fino ai rinnovi contrattuali di sanità pubblica e funzioni locali”.