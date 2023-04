Vede la luce l’esecutivo della Camera di Commercio di Palermo Enna. E’ stata eletta la giunta attesa da tempo. Guidata dal presidente Alessandro Albanese, la nuova giunta camerale elettiva raccoglie 7 componenti. Sono stati confermati Andrea Peria Giaconia per il settore del Cinema e Spettacoli dal vivo, Angela Pisciotta per l’Industria e Nunzio Reina per il Commercio. Per il settore dell’Agricoltura è stato eletto Giovanni Fatta, per l’Artigianato Giuseppe La Vecchia, e i componenti Massimiliano Lombardo e Maria Grazia Bonsignore.

Quotidiano dialogo col governo

“Al centro del programma di attività ci sono i problemi delle imprese nel delicato momento della duplice transizione, ecologica e digitale. Proprio sulla digitalizzazione la giunta intende proseguire il percorso già avviato di un costante e quotidiano dialogo con il governo Schifani. Apriremo una serie di tavoli tecnici su settori strategici per consolidare il metodo di condivisione e di propulsione.

La giunta affronterà i problemi dei territori di Palermo ed Enna. E si cercherà di trovare una soluzione al problema delle pensioni dei dipendenti, nonché al conseguente sblocco del turn over e dell’acquisizione di nuovo personale”.

Ritardi dovuti ad un ricorso

Il ritardo era legato a cause di forza maggiore e per la precisione anche ad un ricorso che ha trovato soluzione solo nello scorso mese di dicembre quando il consiglio della Camera di Commercio di Palermo ed Enna è legittimo e si può insediare. Anche i giudici del Cga presieduti da Rosanna De Nictolis, hanno respinto l’istanza cautelare presentata da Confcommercio Palermo.

Era stata contestata l’istruttoria fatta dalla Camera di Commercio per stabilire al rappresentatività delle varie organizzazioni in seno al consiglio camerale. Contestata anche la documentazione prodotta dalle organizzazioni che hanno beneficiato di un numero maggiore di rappresentanti nell’assise.

Per i giudici del Cga la nomina è invece legittima e il consiglio camerale può insediarsi. Un via libera che ha permesso, adesso, di completare la governance. La prima seduta di giunta è stata fissata il prossimo 28 aprile.