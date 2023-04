Stamattina è stata eletta la giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Guidata dal presidente Alessandro Albanese, la nuova giunta camerale elettiva raccoglie 7 componenti. Sono stati confermati Andrea Peria Giaconia per il settore del Cinema e Spettacoli dal vivo, Angela Pisciotta per l’Industria e Nunzio Reina per il Commercio. Per il settore dell’Agricoltura è stato eletto Giovanni Fatta, per l’Artigianato Giuseppe La Vecchia, e i componenti Massimiliano Lombardo e Maria Grazia Bonsignore.

“Al centro del programma di attività ci sono i problemi delle imprese nel delicato momento della duplice transizione, ecologica e digitale. Proprio sulla digitalizzazione la giunta intende proseguire il percorso già avviato di un costante e quotidiano dialogo con il governo Schifani. Apriremo una serie di tavoli tecnici su settori strategici per consolidare il metodo di condivisione e di propulsione.

La giunta affronterà i problemi dei territori di Palermo ed Enna. E si cercherà di trovare una soluzione al problema delle pensioni dei dipendenti, nonché al conseguente sblocco del turn over e dell’acquisizione di nuovo personale”.

Prima seduta di giunta il prossimo 28 aprile.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.