A Palermo

All’ospedale Ingrassia di Palermo la camera mortuaria è stata realizzata in una tenda blu.

Il provvedimento si sarebbe reso necessario, fanno sapere dall’azienda sanitaria che gestisce l’ospedale, per portare avanti i lavori di ristrutturazione.

I parenti dei defunti insorgono e parlano di vergogna. “E’ Semplicemente mancanza di rispetto per i sentimenti e il valore umano – scrive Paola Campanella su Facebook.” Ti tolgono la dignità anche da morto”, aggiunge Adriana Bruno.

“Gli indispensabili ed indifferibili lavori di ristrutturazione e riqualificazione della camera mortuaria proseguiranno in modalità intensiva su due turni per consentire di ridurre i tempi di consegna fissati nel prossimo 29 giugno – dicono dall’azienda – . Gli interventi sono tali da non consentire nemmeno un utilizzo parziale dei locali. Si è, quindi, provveduto ad un eccezionale utilizzo di una tensostruttura per ospitare le salme solo il tempo necessario per provvedere al trasferimento gratuito nella vicina camera mortuaria del presidio Pisani di via La Loggia. E’ stato chiesto al Comune un intervento straordinario per garantire il servizio di trasferimento delle salme anche nelle giornate di sabato e domenica. In ogni caso, riconosciuto il disagio dei familiari, nei fine settimana le salme non saranno più ospitate in alcun modo nella tensostruttura. La direzione strategica dell’Asp si scusa per le difficoltà che ha causato, ma gli interventi nella camera mortuaria dell’Ingrassia si sono resi necessari per una dignitosa accoglienza dei defunti”.