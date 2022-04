Inaugurazione a maggio

Il Comune di Palermo è tra i firmatari di un protocollo d’intesa con la Pro Loco di Monreale per la realizzazione d’iniziative volte alla fruizione del Cammino dei Mille alla conquista di Palermo. Il Cammino dei Mille è un percorso naturalistico a tappe lungo circa 170 km che si inoltra nella provincia di Palermo partendo da Piano Renda. Un percorso che combina natura, sport, turismo, storia all’interno di un paesaggio vario e sempre interessante tra città, montagne, fiumi, boschi, laghi e che si conclude nel cuore di Palermo, a palazzo Steri, un luogo con una forte evocazione storica e simbolica.

Il lavoro della Pro loco

Il Cammino dei Mille nasce su iniziativa e grazie all’impegno e all’abnegazione della Pro Loco di Monreale, presieduta da Amelia Crisantino. Il Cammino, composto da 10 tappe, si snoda dunque sulle orme della storia ripercorrendo, con qualche piccola licenza poetica, il percorso dei mille tra difficoltà e successi.

Inaugurazione a maggio

Il Cammino dei Mille sarà inaugurato ufficialmente il 18 maggio 2022, periodo che corrisponde ai giorni in cui Garibaldi percorse le 10 tappe ma il sito è già online all’indirizzo www.ilcamminodeimille.it, ed esistono le pagine Facebook e Instagram, a cui riferirsi. È stato inoltre presentato in tv nella trasmissione di Licia Colò “Il mondo insieme” ed è stato inserito nella guida di Sicilia “I Cammini” di la Repubblica. Pare inoltre che a breve anche Geo&Geo accenderà i riflettori sul cammino dei mille. I più appassionati Amici del Cammino sono alcuni volontari della Pro Loco di Monreale che senza alcun supporto finanziario hanno lavorato per consentirne la realizzazione.