Domenica 30 novembre alle ore 15:00 presso la sala conferenza Nova del San Paolo Palace Hotel a Palermo si terrà la cerimonia di premiazione di tutti i campionati regionali Fisdir svoltisi durante l’anno 2025.

Oltre agli atleti, saranno presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello; l’assessore comunale alle Politiche sociali, Mimma Calabrò; Mario Giambona, deputato Ars; Vincenzo Figuccia, deputato Ars; Simona Supporta, consigliera III circoscrizione; Giuseppe Librizzi, dirigente regionale Sport; Giuseppe Triscari, funzionario regionale Sport; Claudia Pirrello, funzionario regionale Sport; Roberta Oliveri, funzionario regionale; il tenente colonnello della caserma Cascino Lancieri di Aosta Gaspare di Pasquale; il presidente del Cip Sicilia, Roberto Pregadio; il vicepresidente nazionale Fisdir Germano Bondì; il delegato Fisdir Palermo, Rachid Berradi; il vicepresidente Fitet Paolo Puglisi; referente area medica Fisdir Giuseppe Quattrocchi; il presidente Coni Sicilia Enzo Falzone.





Luogo: San Paolo Palace, via Messina Marine, 91, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 15:00

Artista: Fisdir

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.