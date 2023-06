Campione con la sindrome di Down, la storia di Filippo sulla Rai a O anche No

16/06/2023

O anche No, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, riparte con l’edizione estiva e dedica la prima puntata alla storia palermitano Filippo Talluto grande atleta ed amato cameriere con la sindrome di Down e del padre Benedetto. La trasmissione andrà in onda domenica 18 giugno a partire dalle 10.30 ed in replica lunedì 19 giugno alle 1.05 circa su Rai 3.

Mario Acampa li incontrerà allo Stadio delle Palme – Vito Schifani. È qui che Filippo si allena nel lancio del peso. Un lancio dirompente per allontanare il peso del pregiudizio.

Infine, in inverno e in estate, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni. “O Anche No” è realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di “O Anche No” sono disponibili su Raiplay: https://www.raiplay.it/programmi/oanchen.

Filippo Talluto nel 2022 è stato protagonista ai campionati italiani seniores di getto del Peso a Civitanova Marche.

“Sosteniamoci insieme”, percorso formativo per ragazzi con sindrome di down

“Sosteniamoci Insieme” è un progetto che finanziato dall’ Assessorato alla Famiglia ed alle Politiche sociali vuole essere una nuova “Best practice” per l’inclusione sociale per ragazzi con disabilità intellettiva relazionale con sindrome di Down, soci di SporT21 Sicilia e della AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Termini Imerese, con la ASD SporT21 Sicilia ente Capofila.

Il progetto nasce per sviluppare in soggetti con disabilità un approccio consapevole della coltivazione dei prodotti in agricoltura e le principali tecniche di produzione e trasformazione con un approccio rivolto alla produzione ecosostenibile dei grani antichi siciliani e degli ortaggi.

I partner del progetto

A partecipare al progetto grandi partner siciliani come il Birrificio Bruno Ribadi, il Birrificio Agrifarm, che producono la birra in Sicilia e rendere veramente possibile l’inclusione sociale ed il rafforzamento dei legami sociali tra i ragazzi speciali. Previste visite guidate sui campi dell’ Azienda agricola ARS, collaboratore all’interno del progetto e dell’ Agriturismo Tenuta Stoccatello.