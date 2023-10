La replica dell'attore al gesto che ha fatto discutere

A poche ore dal gesto d’ira ai danni di un fan che ha visto il suo cellulare strappato dalle mani e gettato via, Can Yaman replica con un post instagram alle critiche social che gli sono piovute addosso spiegando l’accaduto. Un gesto quello dell’attore turco, ripreso da cellulari di alcuni altri ammiratori e che in poche ore ha fatto il giro d’Italia.

Cosa è successo

Mentre l’attore si trovava in auto le immagini lo mostrano strappare il telefono di uno dei fans al passaggio della vettura e lanciarlo per terra. Un gesto che ha lasciato sbigottiti gli altri fans e che adesso vuole spiegare.

Il giovane 33enne, ha spiegato l’attore, non era un sostenitore, si trattava “di una persona maleducata” che avrebbe più volte impedito il suo spostamento non permettendogli di salire in macchina. Sottolinea inoltre di non avere mai negato foto o video ai propri fans e che in questo caso si è trattato solo di un “maleducato che ha continuato a riprendermi ad un centimetro dal viso, come fossi un animale in gabbia o un oggetto”.

Il giovane attore conclude: “Lo so che piace l’idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati. Finché ci sarà maleducazione, dirò la mia e reagirò piuttosto che tacere e starmene buono. Anche perché se sto buono non avete più niente da scrivere…”

Il gesto inaspettato e la reazione dei fans

Negli ultimi giorni Can Yaman è a Palermo impegnato con le riprese della seconda stagione di Viola come il mare nel capoluogo siciliano. Assieme a Francesca Chillemi, altra protagonista della nota serie, fanno tappa nelle zone più note della città incuriosendo centinaia di fans: A margine delle riprese è avvenuto lo sgradevole gesto: la comunità social si divide tra chi disapprova il gesto di Can e chi invece lo giustifica. C’è chi sostiene “torturato da due anni che viene a Palermo per le riprese, agguati continui. Non condivido le reazioni forti ma tutto ha un limite”, chi invece si scaglia: “questi gesti una persona normale di sicuro non li fa”.

E’ quindi un problema di estrema notorietà o la troppa invadenza di alcuni sostenitori? Il chiarimento dell’attore non lascerebbe spazio a fraintendimento, l’uomo avrebbe avuto un atteggiamento irrispettoso e prepotente come da lui sostenuto: “rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene” avrebbe detto il fan all’attore continuando a puntargli il flash negli occhi. La questione rimane aperta.

