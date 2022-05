Si rinfocolano le polemiche attorno alle scelte etiche della politica

I candidati sindaco devono prendere le distanze dalla mafia. Una cosa che secondo Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso nella strage di Capaci, dovrebbe essere “naturale” ma che con amarezza constata che così non è. Il suo riferimento è alle polemiche di questi giorni sulle amministrative di Palermo, dove in particolare è finito sotto i riflettori il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla, appoggiato da Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro, già condannati per mafia.

“Inaccettabile doverlo ribadire”

“E’ inaccettabile – ha detto Maria Falcone – che in una città che per anni è stata teatro della guerra che la mafia ha dichiarato allo Stato e che ha contato centinaia di morti, sia ancora necessario ribadire che chi si candida a ricoprire una carica importante come quella di sindaco e qualsiasi altra carica elettiva debba esplicitamente prendere le distanze da personaggi condannati per collusioni mafiose. Dovrebbe essere assolutamente scontato, ma evidentemente non lo è, che chi aspira a rappresentare la capitale dell’antimafia, la città di Falcone e Borsellino senza alcuna titubanza prenda posizione rifiutando endorsement di personaggi impresentabili”.

“Condivido le parole di Alfredo Morvillo”

Situazione che si sta verificando proprio a pochi giorni dal trentesimo anniversario della strage di Capaci. E questo amareggia ancora di più la stessa sorella del magistrato che sarà commemorato: “Ci troviamo costretti a chiedere a chi intende amministrare Palermo di dire parole chiare contro i mafiosi e chi li ha aiutati e di ripudiarne appoggio e sostegno. Condivido in pieno ogni parola pronunciata da Alfredo Morvillo. In tema di mafia i grigi non sono ammessi”. La presa di posizione dalla residente della fondazione che del fratello porta il nome di Falcone arriva dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni dell’ex giudice Alfredo Morvillo sulle prossime elezioni comunali a Palermo.

Le scintille Morvillo-Cuffaro

Morvillo nei giorni scorsi usò toni molti forti facendo riferimento alle elezioni comunale palermitane sostenendo come la politica fosse in mano ai condannati per mafia. Cuffaro gli rispose l’indomani: “Credo di avere il diritto costituzionalmente riconosciutomi e forse anche il dovere di vivere la mia vita da libero e coltivare il mio impegno politico e sociale dopo avere pagato i miei errori con grande sofferenza”.