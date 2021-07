La polizia municipale ha aperto un'indagine sull'episodio

Questo pomeriggio un cane è stato salvato da polizia municipale e vigili del fuoco a Partinico. La sua presenza era stata segnalata all’interno di un balcone di una casa in via Addotta, nei pressi della villa “Regina Margherita”, dove da circa una settimana non si vedevano più i residenti. L’animale era visibilmente stanco e affannato ma alla fine è stato trovato tutto sommato in buone condizioni.

Vigili del fuoco in azione con l’autoscala

Materialmente ad operare il recupero nell’abitazione, posta al primo piano, sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri sono saliti sino al balcone e con cautela hanno afferrato il cane che si è mostrato molto docile. Poi sono scesi in strada dove ad attenderli c’era la polizia municipale.

La segnalazione dei vicini di casa

Sono stati alcuni residenti della stessa via Addotta ad avere lanciato l’allarme questa mattina, notando la sofferenza dell’animale. In questi giorni avevano notato che in casa non c’era nessuno e per questo si erano prodigati per passare ciotole di acqua e cibo. Notando però il protrarsi dell’assenza dei proprietari di casa, hanno deciso di chiamare i caschi bianchi.

Presentata denuncia per maltrattamento e abbandono di animale

La polizia municipale, coordinata dall’ispettore Franco Santoro, ha anzitutto tenuto in custodia il cane che è stato rifocillato con acqua e cibo. Era visibilmente disidratato ma in discrete condizioni. Ad essere stato rintracciato il proprietario di casa che però ha declinato ogni responsabilità. Infatti ha raccontato che la casa è stata data in affitto e che con gli stessi affittuari è in contenzioso da circa due anni e mezzo. Il proprietario di casa ha quindi deciso di presentare denuncia per maltrattamento e abbandono di animale.

Affittuari di casa irrintracciabili

Per tutto il pomeriggio si è provato a rintracciare gli affittuari di casa o alcuni loro familiari più stretti ma tutti i tentativi sono andati a vuoto. Nel contempo la polizia municipale ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto.