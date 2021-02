E' successo in via San Lorenzo

I vigili del fuoco hanno salvato un cane che in casa era rimasto con la zampa intrappolata in un termosifone. E’ successo a Palermo in via San Lorenzo.

L’animale mentre giocava è rimasto con la zampa incastrata nel calorifero. Non c’era verso di liberare la zampetta. Sono intervenuti i pompieri che non senza difficoltà sono riusciti a liberare il cane.

Non è stato semplice perché il povero animale si dimenava e tentava in tutti i modi di liberarsi da solo.

Solo l’intervento della squadra di soccorso con una grossa leva è riuscita a creare un varco e restituire l’animale alle cure dei suoi piccoli e grandi padroni.