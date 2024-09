Il giovane talento palermitano Rubens Cannella, 19 anni, del club Villa Pensabene, ha conquistato la vittoria nella prova a tempo del 60° Concorso internazionale di salto ad ostacoli alla Favorita. In sella al suo fidato Douglas III, un cavallo olandese di 16 anni, Cannella ha dominato la gara con ostacoli a 1,35 metri, aggiudicandosi il primo posto e il premio di 2000 euro. Tra i 16 percorsi netti, il suo tempo di 63″69 è risultato imbattibile.

Successo di Roberto Turchetto nella gara principale

Nella gara principale, un CSI3 a due fasi con ostacoli a 1,40 metri, il lombardo Roberto Turchetto, in sella a Kartouce, ha trionfato con un doppio percorso netto e un tempo di 31″29. Dei 37 partecipanti, solo nove hanno concluso entrambi i percorsi senza errori. Turchetto ha preceduto Luca Moneta su Jolie Coeur d’Avril e il giovane austriaco Tobia Pfingstl su Equitron Junior. Il montepremi per questa gara era di 3000 euro.

Altri risultati e programma del concorso

Elisa Chimirri si è classificata seconda nella gara vinta da Cannella, seguita dall’austriaco Gerfied Puck su Idiaal Special HJ. Un altro palermitano, Matteo Allò, ha ottenuto il quarto posto su All Star d’Eres Z. Nella gara con montepremi di 1500 euro, la vittoria è andata alla pugliese Aurora Guaragno su Horginto, davanti al palermitano Gianluca Macchiarella e all’austriaco Chris Obernauer. Il concorso proseguirà oggi con sette gare, di cui tre principali con un montepremi di 28.200 euro e ostacoli a 1,45 metri.

La grande equitazione è a Palermo

A Palermo un evento di equitazione di grande prestigio: la 39ª edizione della Coppa degli Assi, un appuntamento clou del 60° Concorso Internazionale di Sicilia. Istituita nel 1976, la Coppa degli Assi richiama alla memoria un’epoca d’oro dell’equitazione, quando atleti del calibro di Broome, Smith, D’Inzeo, Pessoa, Robbiani e Mellinger si contendevano il titolo. Questa competizione, con un montepremi di 80.000 euro, rappresenta il culmine di un evento che distribuisce premi per un totale di 290.000 euro. Dal 26 al 29 di questo mese, il campo ostacoli La Favorita accoglierà oltre 400 binomi provenienti da nove paesi europei, tra cui l’Italia. I cavalieri e le amazzoni si sfideranno in 27 gare, 11 delle quali si svolgeranno sul campo in erba. Le competizioni, suddivise in CSI da 1, 2 e 3 stelle, offriranno un’ampia gamma di difficoltà e montepremi, a partire da 500 euro fino agli 80.000 euro della Coppa degli Assi, con ostacoli alti fino a 1,50 metri. Tra gli atleti italiani più attesi figurano Bruno Chimirri e la figlia Elisa, Antonia Vita Pinardi, Luca Moneta e Roberto Previtali. Tra gli stranieri, spiccano l’austriaco Gerfeld Puck, numero 75 del ranking mondiale Fei, i suoi connazionali Tobias Pfingstl e Joseph Schwarz, e il belga Ignace Philips de Vuyst, vincitore della Coppa degli Assi nel 2016. Non mancheranno certamente outsider pronti a inserirsi nella lotta per la vittoria

