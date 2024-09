Palermo si prepara ad ospitare un evento di equitazione di grande prestigio: la 39ª edizione della Coppa degli Assi, un appuntamento clou del 60° Concorso Internazionale di Sicilia. Istituita nel 1976, la Coppa degli Assi richiama alla memoria un’epoca d’oro dell’equitazione, quando atleti del calibro di Broome, Smith, D’Inzeo, Pessoa, Robbiani e Mellinger si contendevano il titolo. Questa competizione, con un montepremi di 80.000 euro, rappresenta il culmine di un evento che distribuisce premi per un totale di 290.000 euro.

Un palcoscenico internazionale

Dal 26 al 29 di questo mese, il campo ostacoli La Favorita accoglierà oltre 400 binomi provenienti da nove paesi europei, tra cui l’Italia. I cavalieri e le amazzoni si sfideranno in 27 gare, 11 delle quali si svolgeranno sul campo in erba. Le competizioni, suddivise in CSI da 1, 2 e 3 stelle, offriranno un’ampia gamma di difficoltà e montepremi, a partire da 500 euro fino agli 80.000 euro della Coppa degli Assi, con ostacoli alti fino a 1,50 metri.

La Favorita: un impianto rinnovato

Il campo La Favorita, dopo un periodo di semi-abbandono, è stato completamente rinnovato grazie agli sforzi congiunti del Comune di Palermo e della Regione Siciliana, con il patrocinio del Ministero dello Sport e la collaborazione tecnica di FieraCavalli. I due campi, uno in sabbia silicea intitolato a Giuseppe Di Matteo e l’altro in erba dedicato a Tommaso Lequio di Assaba, sono stati dotati di moderni sistemi di irrigazione e drenaggio, rendendoli tra i migliori impianti nazionali. Anche le antiche scuderie e la Club House in legno sono state restaurate, con un’attenzione particolare all’eco-compatibilità dei materiali utilizzati.

Attese e protagonisti

Tra gli atleti italiani più attesi figurano Bruno Chimirri e la figlia Elisa, Antonia Vita Pinardi, Luca Moneta e Roberto Previtali. Tra gli stranieri, spiccano l’austriaco Gerfeld Puck, numero 75 del ranking mondiale Fei, i suoi connazionali Tobias Pfingstl e Joseph Schwarz, e il belga Ignace Philips de Vuyst, vincitore della Coppa degli Assi nel 2016. Non mancheranno certamente outsider pronti a inserirsi nella lotta per la vittoria. Già da venerdì, con la prova a tempo con ostacoli a 1,45 metri e un montepremi di 28.000 euro, valida per la Longines Ranking, si preannuncia un weekend di grande sport. Per agevolare il pubblico, saranno disponibili bus navetta gratuiti che collegheranno il campo alle aree parcheggio adiacenti alla Fiera del Mediterraneo.

