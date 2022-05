Canottaggio giovanile, 18 podi per il club dell’Addaura

Weekend da incorniciare per la Canottieri Telimar, impegnata con diversi atleti del vivaio a Sabaudia, in provincia di Latina, per il secondo meeting nazionale per società e per il meeting dedicato ad Allievi e Cadetti. Sono arrivate, infatti, 18 medaglie equamente distribuite: 6 ori, 6 argenti ed altrettanti bronzi.

Soddisfazione e tanta esperienza in più per la “cantera” del Club dell’Addaura, che avrà come prossimo obiettivo il fine settimana del 28 e 29 maggio, con la gara regionale e il campionato siciliano, tappa di passaggio verso il Festival dei Giovani, per Allievi e Cadetti, e verso i Campionati Italiani, per Ragazzi e Juniores.

I risultati di Sabaudia, per il Telimar, sono frutto dell’attento lavoro di preparazione da parte di tutti gli atleti, guidati dallo staff tecnico capitanato dalla pluricampionessa Giorgia Lo Bue (per Allievi e Cadetti), accompagnata in questo percorso da Dario Durante.

Dieci medaglie per la Canottieri Telimar nella giornata di sabato

Dieci, le medaglie per la Canottieri Telimar arrivate dalla prima giornata di gare del meeting (3 ori, 4 argenti e 3 bronzi). Ori per Pietro Cascio nel 7,20 Cadetti, per Alessio Mandalà nel 7,20 Allievi C. Il terzo Oro di giornata è arrivato dalla rappresentativa siciliana nel Quattro di Coppia, sempre con Pietro Cascio inserito nell’equipaggio misto formato da atleti del CC Peloro e del CC Lauria.

Argento per Flavio D’Acquisto e Michele Fileti nel Doppio Under 18 1° anno; Carla Molfettini nel Singolo Allievi C; Caterina Piredda nel Singolo Cadetti; Ester Cappellani nel Singolo Cadetti.

Bronzo per Beatrice Schillaci nel Singolo Under 18 2°-3° anno; Giorgio De Lorenzo nel 7,20 Allievi C e Francesca Carapezza e Elsa La Marca nel Doppio Allievi B2.

I podi di domenica

Ieri, invece, sono arrivati altri 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Primo posto nel Singolo Cadetti per Pietro Cascio, che ha fatto anche registrare il miglior tempo tra tutte le finali; nel Doppio Under 18 2°-3° anno di Beatrice Schillaci nell’equipaggio misto con il Cus Palermo; e per Giorgio De Lorenzo ed Alessio Mandalà nel Doppio Allievi C.

Argento per Caterina Piredda e Cappellani nel Doppio Cadetti; Carla Molfettini nel 7,20 Allievi C;

Bronzo nel Doppio Under 18 2°-3° anno di Maddalena Aiello nell’equipaggio misto con la Canottieri Palermo; per Francesca Carapezza nel 7,20 Allievi B1; e per Elsa La Marca nel 7,20 Allievi B2.

Altri risultati

Il Comitato Sicilia ha, invece, sfiorato il Bronzo con il Quattro di Coppia composto dalle atlete della Canottieri Telimar Piredda e Cappellani insieme a due atlete del CC Peloro. Buoni piazzamenti domenica anche per Michele Fileti, arrivato quinto nella finale del Singolo Under 18 1°anno e per il Quattro Under 18 2°-3° anno di Andrea Schillaci, Flavio D’Acquisto, Luca Molina e Manfredi Lo Piparo, arrivati a ridosso del podio.