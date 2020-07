Dopo i recenti episodi di violenze contro gli animali, ecco la ninna nanna a un puledro di asino

Immagini tenerissime del rapporto tra uomini e animali, specie in un periodo in cui le notizie arrivate da diverse parti d’Italia sono state di segno diverso. Basti pensare al gatto catturato e arrostito a Livorno o al pappagallo dell’attore Enzo Salvi quasi ucciso a sassate.

Nello stato americano dell’Ohio, un allevatore di asini ha cantato una ninna nanna per far addormentare il suo puledro d’asino.

Il video è stato pubblicato da Dawn Fagan; il marito, Dean, canta, anzi sussurra, una canzone di Burt Bacharach, “What The World Needs Now Is Love”, mentre Ivy l’asino si è appisolato tra le sue braccia.

Ivy, che ha appena 10 giorni nel video, vive in una fattoria dove i Fagan hanno creato una sorta di rifugio per asini chiamato Jackass Junction a Marengo. Per questo, la famiglia ha lasciato la grande città di Detroit per spostarsi in Ohio. I Fagan salvarono per la prima volta un asino chiamato Mister Donker Donks . Ora si prendono cura di diversi asini nella loro fattoria.