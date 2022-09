Domani 11 settembre, la presentazione

Fervono i preparativi per la 42ma edizione del Cantamare che domenica 18 settembre animerà il teatro Jolly di via Domenico Costantino a Palermo. Lo spettacolo si terrà alle 20.30.

La kermesse sarà presentata domani, domenica 11 settembre alle 10.30 all’NH Hotel del capoluogo siciliano, al Foro Italico Umberto I 22/b, con una conferenza stampa.

Saranno presenti Gianni Contino patron della notissima manifestazione, la moglie Anna Vinci proprietaria del marchio “Cantamare” e l’attrice Chiara Torricelli che presenterà il tanto atteso evento col Dj Sasà Taibi.

Il Cantamare torna dopo tre anni

La kermesse torna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia. La 41ma edizione si svolse a settembre del 2019 del noto concorso canoro ideato dal patron Gianni Contino nel 1978, in collaborazione con la moglie Anna Vinci. Vinsero Noemi Di Stefano per l’inedito “Ricordami un po’ di te” ed Elisa La Chiusa per la cover “Ain’t no way”.

La giuria era presieduta da Lino Zinna, cantante e sosia ufficiale di Domenico Modugno e composta da Maria Romania, titolare del “Festival of Song New York”, da Marco Lauria, musicologo, da Emma Stamelluti, docente e insegnante di canto, dal giornalista e critico musicale, Franco Verruso, da Renzo Sinacori attore e cabarettista, da Salvo Maltese, autore, compositore e critico musicale e dal dottor. Baldo Tortorici, medico del Cantamare, alla presenza dell’avvocato Salvo Sanfilippo, legale del “Cantamare” (con funzioni di legalità dei votanti e per l’imparzialità e tutela dei finalisti del Cantamare).

Alle due vincitrici, oltre ai biglietti aerei per recarsi a New York e partecipare al Festival of Song 2019, concorso gemellato al Cantamare, e a Maria Romania, il noto pittore Ignazio Pensovecchio donò tre sue opere. Emma Stamelluti ha ricevuto, anche, il Premio dalla Stampa e la Coppa dell’allora assessore al Comune di Palermo alla Cultura Darawsha Adham.

Altro Premio della Critica andò ad Alex Serafino e, per la Migliore Interpretazione, a Catia Sala. Maria Romania, inoltre, ha ricevuto la Coppa del Sindaco Leoluca Orlando.

Tra gli spettatori notati l’attrice Giovanna Macaluso ed Enzo Carnese, direttore artistico dello ”Show-Lab” con la moglie. Luci ed effetti curati da Ciccio Piscopo, fonica a cura di Rino Carnevale. Assistenti di palco Luisa Rubino e Maria Macaluso. Coordinatori di palco Tony Mignosi e Vittorio Ienna. Riprese televisive di Franco e Marco Montagna, foto di Antonio Calabrese. Regia di Gianni Contino.