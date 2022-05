La presentazione a Palermo

Arrivano 30 borse di studio per i giovani musicisti e autori siciliani. Questa mattina la presentazione dell’iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali da Giulio Rapetti, “Mogol”, grazie a una collaborazione fra il Museo d’arte moderna e contemporanea Riso, il “Conservatorio Alessandro Scarlatti” di Palermo e il CET, “Centro europeo di Toscolano” diretto da Mogol e riconosciuto dal Ministero della Cultura.

I corsi di ”popular music”

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso rivolto a giovani residenti in Sicilia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vorranno partecipare ai corsi di perfezionamento musicale in”popular music” per interpreti, autori di testo, compositori di musica leggera e produttori, in programma nei mesi estivi presso il “CET” diretto da Mogol.

Le borse di studio messe a disposizione dalla Regione Siciliana consentiranno a ciascun giovane selezionato di poter frequentare i corsi gratuitamente. L’organizzazione è a cura di Andrea Peria Giaconia per la “Terzo Millennio”. L’iniziativa è stata presentata, stamane, al Museo Riso di Palermo. Oltre a Mogol, c’erano il presidente della Regione Musumeci collegato in videoconferenza, l’assessore Samonà, il direttore del Museo Riso, Luigi Biondo, il presidente del Conservatorio di Palermo, Mario Barbagallo e il direttore del Conservatorio, Daniele Ficola.

“Cantare fa bene alla salute”

“Cantare fa bene alla salute – ha detto Mogol – crea endorfine. Studiare è fondamentale, il talent è uno show però per diventare qualcuno devi imparare da chi ti può insegnare”. “Siamo molto felici di collaborare con la regione Siciliana – ha detto nel corso della presentazione dell’iniziativa il paroliere -. E’ la prima volta che la Regione, grazie alla sensibilità dell’assessore Alberto Samonà, aderisce al progetto del CET decidendo di donare borse di studio ai giovani siciliani. Una grande opportunità se si pensa che i più importanti docenti della nostra scuola (ex allievi del CET) sono siciliani come Giuseppe Anastasi, autore delle canzoni di Arisa (‘sincerità’, ‘la nottè, ‘controventò (che hanno vinto due Sanremo) e Giuseppe Barbera produttore artistico della stessa Arisa nonchè grandissimo pianista di livello mondiale”.

La musica bene immateriale che avvicina le persone

“Un momento bello, un gesto di vicinanza dell’ente pubblico nei confronti di chi vuole vivere attraverso la musica, trenta ragazzi potranno costruire le basi per un futuro professionale in musica. Una collaborazione resa poossibile grazie alla collaborazione con il Museo Riso. La musica è un bene immateriale, cultura universale che avvicina le persone e le mette in relazione l’una con l’altra”.