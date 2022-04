L’evento organizzato a Caccamo alla 25° edizione

Al via la 25ma edizione del concorso nazionale per giovani musicisti, premio intitolato a “Benedetto Albanese”. L’evento, organizzato dall’associazione “Amici della musica Benedetto Albanese”, con il patrocinio del Comune di Caccamo e della Regione Siciliana, si svolgerà a Caccamo dal 23 al 30 aprile. Per iscriversi c’è tempo fino al 12 aprile.

Vivaio di talenti

“Il concorso è un vivaio per giovani talenti, musicisti e cantanti, – spiega il maestro Renato Filippello, presidente dell’associazione,- tantissimi hanno avviato qui a Caccamo il loro percorso artistico e, crescendo, oggi sono tra i professionisti più rinomati del panorama internazionale”. Lo scopo del concorso è anche quello di promuovere la cultura musicale per stimolare i giovani allo studio della musica. Possono partecipare giovani di ambo i sessi italiani e stranieri con residenza in Italia. Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado. Gli stranieri che non risiedono in Italia possono partecipare solo se frequentano una scuola di musica italiana riconosciuta.

Tanti strumenti

La competizione è aperta a numerosi strumenti e specialità: pianoforte, pianoforte a quattro mani, archi, chitarra, arpa, fisarmonica, fiati, percussioni, musica da camera, jazz, canto lirico, musica corale e musica antica. Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato al regolamento e con la quota di iscrizione indicata, dovranno essere inviate on line al sito www.benedettoalbanese.it, via e mail all’indirizzo info@benedettoalbanese.it oppure a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 12 aprile prossimo all’indirizzo Associazione Amici della Musica “Benedetto Albanese”, via Randazzo n° 9 – 90012 Caccamo (Palermo).

L’incognita covid19

In ordine alle disposizioni sanitarie nazionali, l’organizzazione si riserva la facoltà di convertire, in tutto o in parte, l’espletamento delle prove dall’ordinaria modalità in presenza a quella telematica, dietro avviso ai concorrenti. In ogni caso, i concorrenti, che alla data del concorso si trovassero in situazione di isolamento per positività al covid19 o quarantena disposta dalle autorità sanitarie, potranno chiedere di svolgere la prova in modalità telematica. Il concorso è dotato di premi per l’ammontare complessivo di 10 mila euro.

Contributi ai fuori sede

A tutti i concorrenti residenti fuori Sicilia è riconosciuto un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio. Mentre ai musicisti che partecipano per il terzo anno consecutivo è riconosciuta una riduzione del 50% sulla quota d’iscrizione. Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili al link https://www.benedettoalbanese.it/2022/03/14/xxv-concorso-nazionale-per-giovani-musicisti-b-albanese/