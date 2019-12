grande partecipazione del personale medico e infermieristico

Grande festa all’Ospedale dei Bambini “G.Di Cristina” di Palermo dove il personale medico e infermieristico ha organizzato un flash mob sulle note del celebre brano “Joyful Joyful“.

Un modo per salutare la dottoressa Fortunata Fucà, direttore del pronto soccorso pediatrico nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione ma anche l’occasione per augurare a tutti i bimbi della città, ed alle loro famiglie, soprattutto i meno fortunati che saranno costretti a trascorrere le feste in corsia, un Natale sereno e “pieno di gioia”.

Centinaia le visualizzazioni del video del flash mob – pubblicato su youtube – che ha divertito adulti e piccoli pazienti.

Dalle immagini, con medici e infermieri che indossano rigorosamente il cappellino di Babbo Natale, si comprende quanto sia stata partecipata l’iniziativa, con l’entusiasmo e l’impegno di chi ha pensato e realizzato degli auguri natalizi così originali per chi quotidianamente ‘vive’, per motivi professionali o di salute, l’Ospedale dei Bambini di Palermo, centro di eccellenza sanitaria pediatrica.

Una bella iniziativa di solidarietà che ha anche fatto commuovere qualcuno e ricreato l’atmosfera di una grande famiglia, così come è consuetudine a Natale.