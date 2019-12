all'ipercoop del centro commerciale forum

Un flash mob per augurare Buon Natale e per ricordare che chi regala teatro regala cultura e sostiene il sociale. Lo shopping natalizio nell’affollata Ipercoop del centro commerciale Forum di Palermo è stato simpaticamente interrotto stamattina dalla movimentata “irruzione” dei 18 allievi della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Teatro Biondo, che hanno improvvisato una serie di sketch interpretando strampalati e divertenti personaggi.

La performance è stata ripetuta un paio di volte tra i corridoi e i reparti del supermercato, per terminare con due spettacolari “danze” di gruppo dinanzi al sorpreso e divertito pubblico impegnato negli acquisti natalizi.

Il flash mob, organizzato dal Teatro Biondo in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, aveva lo scopo di attirare l’attenzione sulle promozioni natalizie del teatro di via Roma, ma anche di raccogliere fondi a scopo benefico. Infatti, per ogni card regalo venduta il Biondo e la Coop destineranno una somma per sostenere l’attività della Comunità di San Giovanni Apostolo.

Alla manifestazione hanno preso parte la direttrice del Biondo Pamela Villoresi e Giovanni Pagano, coordinatore delle politiche sociali di Coop Alleanza nell’area Sud e Isole.