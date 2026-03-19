La manifestazione “Classici contro 2026”, che si terrà martedì 24 marzo p.v., a partire dalle ore 8.30, con il patrocinio gratuito della Città di Palermo, nella sala del cinema “Vittorio De Seta”, sito ai Cantieri culturali alla Zisa, è una originale manifestazione culturale su un tema fondamentale ogni anno diverso, ideata nel 2010 dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, e ormai organizzata, in maniera autonoma ma coordinata, da un numero sempre crescente di licei classici e università di varie città italiane. Sul tema prescelto si realizza, nella forma di relazioni specialistiche ma divulgative, e di performances teatrali-musicali elaborate dagli studenti, un confronto fra idee espresse in testi ed autori classici, e problematiche contemporanee, in vista di una illuminazione reciproca.





In questi anni Palermo ha partecipato ai “Classici contro”, con il patrocinio del Comune di Palermo, e presso il cinema De Seta, con grande successo di partecipazione delle scuole e della comunità cittadina.

Il tema della manifestazione per il 2026 è Techne. Lavoro, arte, civiltà.

Nella consueta manifestazione palermitana, si esploreranno – come sempre attraverso relazioni di docenti universitari e performances di studentesse e studenti preparate con l’aiuto di docenti dei Licei di Palermo e Bagheria – tematiche e problemi su cui gli antichi greci e latini hanno molto da dire ancora ai nostri giorni.

Luogo: Cinema “Vittorio De Seta”, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 08:30

Prezzo: 0.00

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