Viabilità e cantieri Anas nell'Isola

Anas accelera sulla manutenzione della rete viaria siciliana con interventi mirati che uniscono la risposta immediata ai disagi degli automobilisti alla programmazione strutturale contro il dissesto idrogeologico. Sotto i riflettori ci sono in queste ore importanti novità che interessano la viabilità nelle province di Palermo e Messina.

Campofiorito, addio avvallamenti sulla strada per Corleone: pronto il piano da 3,4 milioni

Nel Palermitano, Anas ha concluso con esito positivo i lavori di risagomatura del piano viabile sulla strada statale 188/C, esattamente al km 10,400 nel territorio comunale di Campofiorito. Si tratta di un’arteria fondamentale per i collegamenti da e verso Corleone, che da tempo soffriva di gravi irregolarità e ammaloramenti causati dalla fragilità del terreno circostante.



L’intervento d’urgenza ha eliminato i pericolosi avvallamenti, restituendo immediata sicurezza e fluidità al transito dei veicoli. Ma il vero cambio di passo è sul lungo periodo: Anas ha infatti già completato la progettazione esecutiva di un maxi intervento strutturale da 3,4 milioni di euro, attualmente in fase di finanziamento.

Questo progetto permetterà di blindare definitivamente l’infrastruttura e il versante collinare, contrastando le cause profonde del dissesto idrogeologico per garantire la stabilità della strada negli anni a venire.

Nel Messinese scatta il senso unico alternato sulla SS 113

Spostandosi sul versante tirrenico, scattano invece nuove limitazioni temporanee in provincia di Messina per consentire la manutenzione programmata delle pertinenze stradali lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Per evitare la chiusura totale dell’arteria, gli operai lavoreranno garantendo il flusso veicolare a singhiozzo. Ecco la mappa del cantiere e il calendario dei disagi:

Quando: dalle ore 6:00 di lunedì 2 novembre fino alle ore 24:00 di martedì 10 novembre.

Dove: tra il km 105,000 e il km 105,700 (un tratto di circa 700 metri).

Le limitazioni: istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, limite di velocità ridotto drasticamente a 30 km/h e divieto assoluto di sorpasso per tutti i mezzi.

Anas raccomanda a tutti gli automobilisti la massima prudenza e il rispetto rigoroso della segnaletica provvisoria per tutelare l’incolumità degli utenti e degli operai presenti sul posto.