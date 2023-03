Cantieri per il ponte sullo Stretto “entro un anno”, Schifani insiste sul commissariamento Anas

Piero Messina di

23/03/2023

“É una buona idea quella di ripartire dal progetto accantonato dal governo Monti, per il Ponte. É possibile avviare i cantieri entro un anno. Il governo regionale dal canto suo dovrà prendersi cura delle autostrade. Per questo motivo abbiamo chiesto il commissariamento di Anas Sicilia, non per volontà persecutoria ma perché dobbiamo risolvere questa situazione. Stiamo vivendo un momento magico, un occasione storica possibile grazie a questo governo”, dice il presidente della Regione Renato Schifani, a margine di un convegno sulle Infrastrutture a Palermo, al quale partecipa il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini.

Schifani: “Amministrative? Confidiamo unità coalizione”

“Il rapporto con la coalizione c’è ed è forte sul piano istituzionale. Per quanto riguarda le amministrative di Catania, confidiamo nell’unità della coalizione, perché uniti si vince, divisi si perde. Lo stesso ministro Salvini oggi ha dichiarato parole d’oro, perché secondo me l’unità fa parte del Dna del centrodestra”.

Siviero: “Se non ora quando?”

“Il Ponte sullo Stretto di Messina? Se non ora quando?”. Sono le parole di Enzo Siviero, uno dei massimi esperti internazionali di ponti. Per Siviero, relatore del convegno sulle infrastrutture in Sicilia organizzato alla Iemest dall’eurodeputata e segretaria della Lega Tardini, ” La comunità scientifica internazionale aspetta da tempo la realizzazione di quest’opera strategica”. Secondo Siviero un buon punto di partenza potrebbe essere jl progetto accantonato quasi dieci anni fa”. Con una sola prescrizione: “bisogna far valutare il progetto definitivo ai massimi esperti del settore. E in Italia ci sono moltissime professionalità di assoluto rilievo”.

Midiri: “Ponte opportunità per i giovani”

E’ una grande opportunità per i giovani del Sud, per gli studenti e per la loro mobilità. Il Ponte sarebbe l’ennesimo segno di attenzione verso lo sviluppo del Sud”. Lo dice il Rettore di Palermo Massimo Midiri.

Busetta: “Ponte? Per Salvini bella gatta da pelare”

“L’Economia marittima crea occupazione. Al Sud servono 3 milioni di posti di lavoro. Il Ponte non é un oggetto da guardare, é interessante per Italia perché interconnette il nostro sistema economico e industriale con Europa”, dice Pietro Busetta, docente e saggista Fondazione Curella. “Messa a regime del Sud riguarda l’intero Paese. La crescita del nostro Pil nazionale dipende dal futuro del Sud. Sono ammirato del Ministro Salvini perché con il Ponte sullo Stretto si é preso una bella gatta da pelare. Ci sarà sempre qualcuno che dirà no ma noi dobbiamo essere uniti per farlo. Sul rapporto costi benefici non ci sono dubbi per Busetta che lancia una proposta: “I costi dei lavori a terra per il Ponte vadano attribuiti al Pnrr”.