Il palermitano doveva esibirsi il 23 settembre

Dopo il caso del cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, scoppia il caso di Daniele De Martino. Il cantante palermitano avrebbe dovuto esibirsi il prossimo giovedì 23 settembre a Ostia (la frazione litoranea del comune di Roma) sul palco della manifestazione “X Village”, organizzata dal X Municipio. Ma la sua esibizione sarebbe stata cancellata per le polemiche legate ad alcuni brani che inneggiano alla malavita, e contro i pentiti.

Stop alla kermesse

L’evento – fortemente voluto dalla giunta grillina guidata da Giuliana Di Pillo e dal suo vice Alessandro Ieva – è stato cancellato con 10 giorni di anticipo per dare un segnale forte.

La presidente del X municipio, infatti, ha deciso lo stop, dopo le polemiche sull’esibizione del neomelodico diffidato dalla Questura di Palermo per la presunta vicinanza ad ambienti mafiosi e per i testi che spingono alla violenza contro i pentiti di Cosa nostra. Il festival “X Village” era costato 35mila euro e si estendeva su un terreno di 20mila metri quadri.

I selfie con i mafiosi

Daniele De Martino, 26 anni, è un neomelodico palermitano seguito da 600mila follower su Facebook; oltre 155mila i suoi brani scaricati su Spotify. Un artista finito nel mirino del Questore di Palermo per alcuni selfie con persone vicine a Cosa nostra. Sarebbe il nipote dei boss di Cosa Nostra Spadaro della Kalsa. Scatti in particolare con i fratelli Francolino e Nino Spadaro.

Le polemiche

“Se ciò che accade una volta può essere una svista, ciò che accade due volte – per di più nel giro di poco tempo – ha il sapore della strategia. Una strategia che non capiamo e che fa solo male all’immagine di Ostia”, a parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Cogi, il comitato collaboratori di giustizia. “Ora siamo davvero arrabbiati ” dice Tirrito. “Non sta a noi indagare e capire, ma certo ci dispiace per Ostia e per la sua gente. Dopo Mafia Capitale, dopo gli Spada e tutto il resto, possibile non poter sperare in alternative migliori?”.