Tra bandi, contenziosi e incertezze cresce la preoccupazione tra le imprese

La spiaggia di Mondello si prepara a vivere una stagione incerta. La decadenza della concessione storica ha aperto, infatti, un nuovo capitolo amministrativo, segnato dalla pubblicazione di bandi per l’assegnazione di lotti di breve durata.

Questo passaggio avviene mentre resta aperto un contenzioso in sede amministrativa, con tempi che coincidono con l’inizio della stagione balneare. Una sovrapposizione che crea incertezza e complica la pianificazione operativa.

Non si tratta solo di norme e concessioni. Il nodo centrale riguarda la gestione concreta della spiaggia, uno dei luoghi simbolo della città.

L’allarme di Confimprese Palermo

A intervenire in proposito è Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo: “La frammentazione degli spazi e l’incertezza sulle assegnazioni incidono direttamente sull’organizzazione dei servizi dalla fruibilità alla pulizia, fino alla qualità complessiva dell’esperienza per utenti e operatori. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: la sostenibilità degli investimenti. La durata limitata delle concessioni riduce significativamente il tempo di ammortamento, rendendo più complessa la programmazione economica degli operatori, rischio che può aumentare laddove ai nuovi gestori venga richiesto di contribuire anche alla gestione e alla pulizia di porzioni di spiaggia libera”.

Il tema, quindi, non è solo amministrativo. Riguarda la capacità degli operatori di garantire servizi adeguati in un contesto così incerto. La frammentazione delle concessioni può portare a una gestione disomogenea dei servizi essenziali, con effetti diretti sull’esperienza dei visitatori. A Mondello, meta turistica molto frequentata, eventuali disservizi rischiano di avere conseguenze che vanno oltre la singola stagione.

Servizi e reputazione: la posta in gioco a Mondello

Felice richiama poi un punto preciso: il valore simbolico di Mondello per i palermitani e per i turisti. “Mondello non rappresenta soltanto un’area balneare ma uno degli elementi più riconoscibili dell’identità di Palermo, al pari delle principali risorse culturali e turistiche della città. In questo senso, eventuali criticità legate alla gestione o alla qualità dei servizi non producono effetti limitati all’ambito locale, ma incidono direttamente sulla percezione esterna della città. Il rischio non è solo quello di un disservizio temporaneo, ma di un impatto reputazionale che può estendersi nel tempo, con effetti difficilmente recuperabili nel breve periodo”.

Costi in crescita e ritorni incerti: il peso delle concessioni brevi

Un altro aspetto critico è riguarda la sostenibilità economica. Con concessioni di breve durata, gli operatori hanno meno tempo per recuperare gli investimenti. Questo limita la possibilità di migliorare strutture e servizi.

Se a questo si aggiunge l’eventuale obbligo di gestire anche tratti di spiaggia libera, i costi aumentano. Il risultato può essere una riduzione della qualità o una minore partecipazione ai bandi.

Gestione e legalità: Confimprese chiede certezze per la stagione

Confimprese Palermo invita, dunque, a guardare oltre l’emergenza: “In una vicenda di questa natura, il tema non può ridursi alla sola esigenza, doverosa, di contrastare ogni possibile rischio di infiltrazione – conclude Felice – Proprio per la rilevanza simbolica ed economica di Mondello, sarebbe stato utile valutare soluzioni capaci di tenere insieme legalità, continuità gestionale e tutela dell’immagine della città, evitando che la fase di transizione produca effetti discontinui sulla qualità dei servizi e sull’immagine complessiva di Mondello”.

“Oggi, più che concentrarsi sulle dinamiche che hanno condotto alla situazione attuale – continua Felice – appare necessario individuare il punto di equilibrio più efficace per la stagione imminente. Questo significa lavorare su condizioni di affidamento sostenibili, sulla chiarezza degli obblighi gestionali e su un’organizzazione dei servizi in grado di garantire continuità, qualità e fruibilità dell’area. Il tema, in definitiva, non è solo amministrativo, ma riguarda la capacità di governare una fase delicata senza compromettere uno degli asset più rilevanti per l’attrattività complessiva della città”.