Tutti in fila per il tampone

Continua il Drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo, e continua anche il caos nel perimetro del grande spazio dedicato allo screening sulla popolazione. In galleria le immagini scattate questa mattina lungo le strade che circondano la Fiera dove si possono notare decine di auto incolonnate. Il risultato che la viabilità va in tilt.

Stando a quanto viene denunciato da molti cittadini, non vi sarebbe alcun vigile urbano a presidiare il traffico veicolare nei pressi del drive-in della Fiera del mediterraneo tanto che il traffico ordinario non può svolgersi in maniera ordinata.

Code di vetture che girano tutto intorno il quartiere fieristico fino quasi a ricongiungersi. Continua l’effetto dei rientri e dell’obbligo di sottoporsi al tampone quando non lo si è potuto fare in porti e aeroporti magari perchè si è tornati in treno o con mezzi propri. Ma anche effetto della scelta, conseguente ed inevitabile, di tornare a prolungare gli orari del drive in del tempone e mantenere le attività anche nei giorni di festa. Quattro ore di attesa vengono denunciate da chi si trova in coda dalla mattina e molti non riusciranno a fare il ‘controllo’.

L’attività alla Fiera, realizzata in collaborazione, tra l’altro, con l’Esercito Italiano, proseguirà ininterrotta durante tutto il periodo festivo (comprese le giornate di Natale e Capodanno). A partire da domani (giovedì 24 dicembre) e fino al prossimo 7 gennaio sarà possibile sottoporsi al tampone rapido dalle ore 8 alle ore 20.

L’Asp di Palermo precisa che, per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle ore 18: i cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della Fiera fino ad esaurimento. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato.