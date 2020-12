lo comunica l'asp di palermo

Tornano le lunghe code e le attese interminabili in auto intorno alla Fiera del Mediterraneo. Code di vetture che girano tutto intornoil quartiere fieristico fino quasi a ricongiungersi.

E’ l’effetto dei rientri e dell’obbligo di sottoporsi al tampone quando non lo si è potuto fare in porti e aeroporti magari perchè si è tornati in treno o con mezzi propri. Ma anche effetto della scelta., conseguente ed inevitabile, di tornare a prolungare gli orari del drive in del tempone e mantenere le attività anche nei giorni di festa.

Oggi oltre 4 ore di attesa vengono denunciate da chi si trova in coda dalla mattina e molti non riusciranno a fare il ‘controllo’

Sono 54.285 e 3.483 (6,42%) i positivi riscontrati dall’inizio dell’attività (lo scorso 30 ottobre) proprio nel Drive In allestito alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Martedì (22 dicembre) si è registrato il massimo afflusso di gente con 1.612 tamponi e 130 positivi (che sono stati sottoposti a tampone molecolare come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva).

L’attività alla Fiera, realizzata in collaborazione, tra l’altro, con l’Esercito Italiano, proseguirà ininterrotta durante tutto il periodo festivo (comprese le giornate di Natale e Capodanno). A partire da domani (giovedì 24 dicembre) e fino al prossimo 7 gennaio sarà possibile sottoporsi al tampone rapido dalle ore 8 alle ore 20.

L’Asp di Palermo precisa che, per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle ore 18: i cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della Fiera fino ad esaurimento.

Questo perchè le file che si formano sono interminabili. Ma, incredibile a dirsi, oggi alle 13 non c’era tracia di vigili urbani per regolamentare queste file che diventano oggettivamente difficile da gestire. Nel giorno della vigilia di Ntale i palermitnai si sono dimostrati civili e ordinati ma agffidarsi a questo non sembra una buona idea.

Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato.

Prosegue anche l’attività di screening rivolta ai passeggeri in arrivo a Palermo. Sono, finora, 19.906 i tamponi effettuati e 44 i positivi (0,22%), dei quali 15.845 e 27 positivi all’aeroporto Falcone e Borsellino e 4.061 e 17 positivi nei Porti di Palermo e Termini Imerese. La giornata di maggiore afflusso all’aeroporto è stata quella di domenica scorsa con 2.999 tamponi e 3 positivi.

In tema di contrasto al Covid19, intanto, stamane si apprende che saranno 685 in Sicilia le persone coinvolte nella fase iniziale della campagna vaccinale anti-covid che prenderà il via domenica 27 dicembre, così come in tutta Europa, con il vaccino day programmato all’ospedale Civico di Palermo.

Saranno inoltre coinvolte le rappresentanze di tutte le aziende sanitarie siciliane: dal 28 al il 30 dicembre prossimi, infatti, le delegazioni provenienti dalle altre province dell’Isola giungeranno nel capoluogo siciliano dove sono già in allestimento i centri di somministrazione.