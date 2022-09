Caos spoglio sezioni

Sono 48 le sezioni ancora bloccate allo spoglio delle schede elettorali, un fatto che sta portando ritardi nella comunicazione ad alcuni candidati che non sanno ancora con certezza se sono stati eletti o meno. I verbali sono andati ai tribunali intanto.

Nel Palermitano lo spoglio è concluso

Con la validazione da parte della Prefettura di Palermo dei dati relativi alle sei sezioni del Comune di Marineo, si è chiuso definitivamente lo spoglio per le elezioni regionali nel Palermitano. Sono scese, quindi, a 48 le sezioni elettorali che, a causa di dati incompleti e/o errati trasmessi dai Comuni alle Prefetture, ancora mancano all’appello.

Le sezioni bloccate, ecco dove

Le sezioni bloccate si trovano nel Siracusano dove sono 43, 42 nel capoluogo e una a Lentini. Bloccate anche sezioni nella città di Agrigento (due); due nel Comune di Villalba, nel Nisseno; e una a Misiliscemi, in provincia di Trapani.

Si dovrà eseguire un nuovo scrutinio

Il portale web elezioni.regione.sicilia.it è stato già aggiornato con il dato definitivo che riguarda la provincia di Palermo. Come spiega l’Ufficio elettorale della Regione Siciliana, i verbali dei Comuni relativi alle sezioni mancanti sono stati trasmessi dalle Prefetture ai Tribunali competenti che effettueranno un nuovo scrutinio il cui verbale di esito verrà inviato direttamente all’Ufficio centrale regionale presso le Corti d’Appello.

Proclamazione solo dopo il conteggio definitivo

Una volta che il conteggio dei voti sarà completo, l’Ufficio centrale regionale proclamerà il presidente della Regione e il primo dei candidati alla Presidenza non eletti e stabilirà la soglia del 5 per cento valida per l’attribuzione dei seggi all’Assemblea regionale siciliana.

La partita delle liste

Margini ristretti fra le liste nella partita per chi vince la palma del più votato. Ma intanto è rilevante la somma delle preferenze della liste di centrodestra. E’ un plebiscito che sfiora il 50%. Il candidato Schifani, dunque, vince bene ma raccoglie circa l’8% in meno della propria coalizione.

Chi supera lo sbarramento

A superare lo sbarramento del 5% regionale sono, in totale solo 8 liste. Lo passano tutte le liste del centrodestra ovvero 5. Durante lo spoglio avevano temuto di non riuscire nell’intento gli uomini della Lega, ma alla fine il carroccio arriva al 6,80%.