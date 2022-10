A Capaci ridotta erogazione, cittadini imbufaliti

A secco di acqua il centro storico di Capaci, un’improvvisa carenza che è scoppiata nello scorso week-end e che probabilmente oggi dovrebbe essere definitivamente superata. Al Comune sono piovute decine e decine di segnalazioni. Dall’Amap, la società che gestisce il servizio idrico in paese, non era stata fatta alcuna segnalazione preventiva di presunti disagi nell’erogazione idrica. Alla fine l’amministrazione comunale si è messa in contatto con la società partecipata ed ha avuto conferme del problema. Effettivamente l’acqua era venuta meno in un’ampia fetta della zona del centro storico di Capaci ed aveva creato malumori e disagi di non poco conto.

“Il sindaco: “Oggi si torna alla normalità”

“A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci da diverse zone del centro – afferma il sindaco di Capaci, Pietro Puccio -, che lamentavano problemi nell’approvvigionamento idrico, di cui non avevamo avuto assolutamente notizia, a seguito di interlocuzioni avute con l’Amap, abbiamo saputo che vi è stata una carenza nell’erogazione della capacità idrica destinata al nostro Comune. Ciò ha comportato una difficoltà nella regolare turnazione idrica, che giustificano i disservizi lamentati da numerosi cittadini. L’Amap ci ha rassicurato che il problema è in via di risoluzione e già da questa mattina si tornerà alla ordinaria erogazione idrica”.

L’estate con il razionamento

Il territorio della provincia Palermitana non è nuovo a questo tipo di problematiche. Nella vicina Carini questa estate, anche se per motivi diversi, ha scarseggiato l’acqua, le falde idriche da cui attingeva la città si erano notevolmente ridotte per la mancanza di piogge. Per questo motivo scattò il razionamento idrico, in forma anche massiccia. Per cui i cittadini hanno dovuto fare i conti con un’erogazione molto ridotta, niente più acqua 24 ore su 24. In particolare l’Amap per far fronte al problema ha elaborato un calendario di turnazione estiva di erogazione idrica che ha interessato le zone di Carini alta. L’acqua ha scarseggiato nei pozzi Pelato, Gallina e dalla sorgente Belvedere Alta.