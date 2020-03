Il sindaco Pietro Puccio: "La paziente positiva ricoverata sta bene"

I vigili urbani a Capaci hanno sorpreso una persona che doveva stare in quarantena a passeggiare in piazza. Il trasgressore è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria.

E’ il sindaco di Capaci Pietro Puccio, attraverso i social, che aggiorna la popolazione sulla situazione generale dopo la scoperta del primo caso di coronavirus in paese”.

Complessivamente – scrive il primo cittadino su Facebook- la cittadinanza sta rispondendo bene alle disposizioni delle Autorità governative, che le Autorità locali hanno il compito e l’obbligo di fare rispettare; la cosa ci fa immensamente piacere e di ciò è doveroso rendere un pubblico ringraziamento”.

Ieri mattina i vigili urbani hanno intensificato i controlli in piazza ed in prossimità di luoghi abituali di aggregazione, per fare rispettare il Decreto ministeriale che, si ricorda ancora una volta, prevede una sanzione pecuniaria di 208 euro e l’arresto fino a tre mesi.

Registrato un caso di violazione in flagranza da parte di una persona sottoposta a quarantena obbligatoria, che è stata identificata e segnalata alla Autorità giudiziaria per i provvedimenti di conseguenza“Le condizioni generali della nostra concittadina risultata positiva al coronavirus – scrive ancora Puccio- ancora ricoverata ed a cui vanno i nostri saluti ed auguri di pronta guarigione, sono complessivamente buone e soddisfacenti, mentre le persone identificate, che erano state in contatto con lei, e che attualmente si trovano ancora in autoisolamento volontario, non risultano avere problemi sanitari di alcun tipo”.

Intanto, la Biblioteca Comunale “F. Morvillo” ha attivato il servizio di prestito librario a domicilio; fino al 3 aprile sarà possibile contattare la Biblioteca attraverso la mail biblioteca.fmorvillo@libero.it o il cell. 328-2517950, per concordare le modalità per la consegna.

“Consentiteci infine – conclude il sindaco di Capaci – di ringraziare la struttura amministrativa comunale, che sta reggendo con impegno ed abnegazione, ed in particolare gli agenti della Polizia Municipale, oberati in questi giorni da una serie di impegni e di responsabilità, che stanno assolvendo con professionalità e spirito di sacrificio”.