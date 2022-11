Gli interventi affidati a Capaci

Ad un passo l’avvio dei lavori a Capaci, nel Palermitano, per rimettere a nuovo piazza Matrice, una delle zone di richiamo e di ritrovo più importanti per la comunità. Proprio in questi giorni è stata completata la procedura per l’assegnazione della gara d’appalto da parte degli uffici. Un investimento da mezzo milione di euro per pavimentazione, arredi una complessiva manutenzione.

L’aggiudicazione dell’appalto

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Cogipa srl di Camporeale che ha offerto un ribasso del 5,101 per cento sulla base d’asta per un importo al netto di 479.864,63 euro. L’ufficio IV all’urbanistica del Comune ha preso atto dell’aggiudicazione tramite procedura negoziata ed ha quindi approvato l’esito e il verbale di gara.

L’accelerazione nei mesi scorsi

Nel maggio scorso c’era stata un’accelerazione da parte della giunta guidata dal sindaco Pietro Puccio che aveva approvato il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della piazza Matrice, con un investimento complessivo di oltre 700 mila euro di fondi comunali. L’opera rientra nell’ambito delle attività programmatiche stabilite dall’amministrazione comunale attraverso cui erano previsti l’attuazione di interventi finalizzati alla riqualificazione del centro storico.

I lavori

Per la fattispecie di questo progetto gli interventi proposti consistono principalmente in alcune specifiche lavorazioni. Ad essere stati programmati interventi di manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento della pavimentazione dell’intera piazza Matrice, una manutenzione straordinaria dei marciapiedi e la sostituzione della pavimentazione ad eccezione delle orlature in pietra, ed ancora inserimento di arredi urbani.

L’origine dell’opera

Già questo tipo di intervento era stato programmato con un’apposita delibera di giunta municipale che ha adottato l’integrazione dell’elenco delle opere pubbliche sul “Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021”. Con successiva delibera di consiglio comunale del 16 novembre scorso l’assise aveva assunto con la cassa depositi e prestiti nuovi mutui, uno di questi proprio per l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione di piazza Matrice. Il progetto è stato redatto da personale interno all’ufficio tecnico.