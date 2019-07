Una intensa domenica per gli uomini della guardia costiera

Giorni di intenso lavoro per gli uomini della Capitaneria di Porto di Palermo. Sono stati salvati diportisti, alcuni bagnanti che rischiavano di annegare.

Il primo intervento nella zona di Carini. Qui un piccolo natante di circa 5 metri a circa 2 miglia dalla costa ha rischiato di annegare. Gli occupanti sono stati salvati e soccorsi sotto il coordinamento degli uomini di Terrasini.

Poco dopo a Mondello due giovani a bordo di un’acqua scooter sono stati soccorsi. A Porto Empedocle gli uomini della guardia costiera sono intervenuti per soccorrere due bagnanti in difficoltà nel mare di San Leone.

L’intervento più impegnativo ha impegnato per ore gli uomini della Capitaneria per soccorrere una barca a vela con il timone in avaria e l’imbarcazione in balia delle onde altre tre metri.

A dare l’allarme la motonave Superba. In attesa dell’arrivo dei mezzi nautici sono stati dirottati due mercantili e un elicottero si è alzato da Cagliari.

Le navi mercantili hanno controllato e protetto l’imbarcazione. Gli occupanti della vane a veli sono stati portati in salvo dall’elicottero.

L’operazione si è conclusa a tarda notte.