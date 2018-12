i dati di fipe

Sei milioni di italiani si apprestano ad accogliere il nuovo anno partecipando al tradizionale cenone o veglione in uno dei 93mila ristoranti aperti in tutto il Paese per l’occasione. Si tratta di ben 100mila persone in più rispetto al 2017.

Tutti pronti quindi a trascorrere fuori casa la notte più lunga dell’anno.

Secondo i dati Fipe (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) il cenone costerà in media 80 euro, ma si arriverà a 94 euro con un vero e proprio veglione, spendendo complessivamente circa 507 milioni di euro.

Nove ristoranti su dieci puntano ad offrire solo la cena per la notte di Capodanno, mentre il restante 10% organizzerà per i propri clienti anche un vero e proprio veglione con spettacoli dal vivo e musica.

Per brindare al nuovo anno nei ristoranti si stapperanno quasi 2 milioni di bottiglie tra spumante e champagne.