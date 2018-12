In occasione del concerto di fine anno che si svolgerà domani sera, in piazza Ruggero Settimo, a Palermo la questura rende noto che l’accesso all’area sarà limitato ad un numero massimo di 7.500 spettatori, oltre i quali sarà inibito l’ingresso.

Goran Bregovic, dunque, non sarà per tutti ma solo per i fortunati che arriveranno prima come già accaduto lo scorso anno

Per entrare nell’area sono stati istituiti appositi varchi di ingresso e di uscita. Ogni varco sarà transennato e presidiato da stewards dell’organizzazione, assistiti da personale delle Forze dell’Ordine, dotati di contapersone e metal detector che effettueranno controlli a zaini e borse.

E’ vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, con il conseguente obbligo di versamento delle stesse in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone.

Nell’area del concerto è vietato, tra l’altro, introdurre bombolette spray, armi, trombette da stadio, fumogeni, catene, ombrelli appuntiti, bastoni e puntatori laser.

