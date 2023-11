L'assessore: "Nome non prima del 24 novembre"

Da Elodie ad Annalisa, passando per Max Pezzali e Nek: il toto nomi per il Capodanno a Palermo è già partito da tempo. L’Amministrazione Comunale sta raccogliendo le proposte per preparare al meglio il concertone di San Silvestro a piazza Ruggero Settimo. Chi sarà a chiamato a succedere a Francesco Gabbani sul palco del capoluogo siciliano non è ancora noto.

Concerto di Capodanno: volto nuovo e nome di esperienza?

La partita si chiuderà ufficialmente dopo il 24 novembre, termine ultimo per presentare le domande relativamente al bando lanciato dal Comune di Palermo. Poi si valuterà la consistenza e il peso economico delle proposte. Per l’occasione, la Giunta ha previsto un capitolo di spesa da 500.000 euro. Una cifra che, seppur all’apparenza sembra abbastanza consistente, servirà all’organizzazione dell’intera macchina delle festività. Solo una parte, quindi, andrà al cantante di punta. Un nome che avrà il compito di trascinare più gente possibile in piazza. Dopo la bella esperienza dello scorso anno, la prima di ritorno dall’emergenza covid, quest’anno si punta ad un’edizione che faccia grandi numeri. Cosa sceglierà l’Amministrazione: puntare su un volto magari gradito ai giovani, oppure affidarsi ad un nome di sicura esperienza?

Antonacci a Rimini, difficile Annalisa, pista aperta su Elodie, suggestione Angelina Mango

Intanto, si può già dire chi non sarà della partita. Biagio Antonacci si è infatti accordato ad inizio novembre con la città di Rimini. Fatto che lo mette fuori dai giochi per il concertone di Palermo. Difficile, poi, la strada che porta ad Annalisa. La cantante italiana, fresca del grande successo del suo tour in quel di Milano, è un profilo con tante richieste. Fatto che, logicamente, farà alzare il suo cachet. Ancora in vita invece la pista che porta ad Elodie. La star romana rappresenterebbe un buon compromesso fra vecchie e nuove generazioni, con un ampio panorama canoro e musicale, culminato con la sua nuova hit “A fari spenti”, brano che sta spopolando su Youtube. C’è chi poi ha fatto anche il nome di Angelina Mango, figlia del cantante Giuseppe e volto noto della musica dopo il grande successo al talent show di Maria De Filippi, ovvero “Amici”.

Cannella: “Nome dopo il 24 novembre”

Chi sarà dunque il volto scelto dall’Amministrazione? Troppo presto per dirlo. A sottolinearlo è l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, intervenuto questo pomeriggio a Palazzo dei Normanni per la presentazione dell’atlante delle imprese culturali e creative. “Chi salirà sul palco? E’ troppo presto. Ve lo potrò dire dopo il 24 novenbre – spiega Cannella – Abbiamo emanato un avviso che scade quel giorno. Abbiamo detto che il profilo che sceglieremo sarà del calibro di Elodie, Biagio Antonacci. Vogliamo un’artista trasversale, ma di primo livello. Il nome, ad oggi, non lo so”.

Bisognerà verificare la consistenza delle proposte

Dubbio figlio anche della necessità di verificare la consistenza delle alternative disponibili. “Dovremmo anche verificare, fra le tante proposte, quelle che sono credibili non in termini economici, ma soprattutto nella reale possibilità di portare l’artista. Molti promuovono, nei mesi e nelle settimane precedenti, artisti che magari hanno già chiuso degli accordi con altre città. Dopo il 24 sarò ben lieto di svelarlo”.

“Max Pezzali è il mio cantante preferito”

L’alone di mistero rimane anche se, l’assessore alla Cultura, ha già fatto la sua “personale” scelta. “Fra i nomi c’è anche Max Pezzali che, tra l’altro, è il mio preferito. Rivelo i miei gusti musicali“, commenta ridendo l’assessore. Poi un focus sul 31 dicembre che sarà. “Sarà un Capodanno all’altezza della situazione, sulla falsa riga dell’anno scorso. Speriamo migliore. Lo scorso anno abbiamo lavorato in emergenza. Quest’anno vorremmo fare di più”.