La segreteria provinciale del Sim Carabinieri Palermo ha organizzato per il pomeriggio di domani, venerdì 27 marzo, un evento dedicato ai bambini presso il salone della parrocchia San Giovanni Apostolo, nel quartiere Cep.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle 15:30 alle 18, rappresenta un momento di aggregazione e festa finalizzato a rafforzare il legame tra le istituzioni e i residenti di una delle aree periferiche della città.

L’attività si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa siglato lo scorso ottobre tra il Sindacato Italiano Militari Carabinieri e il Comune di Palermo. Si tratta di una partnership di prossimità volta a trasmettere i valori della legalità in contesti territoriali complessi, definiti di frontiera, attraverso il dialogo e la presenza costante.

L’evento intende testimoniare la vocazione del carabiniere che si estende oltre le mura della caserma, abbracciando una dimensione di solidarietà e supporto sociale. Questo approccio rientra tra gli obiettivi programmatici del sindacato, impegnato non solo nella tutela dei lavoratori in divisa, ma anche nella promozione di una cultura civica condivisa con la cittadinanza.

Alla manifestazione è prevista la partecipazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dell’assessore Fabrizio Ferrandelli. La loro presenza sottolinea la collaborazione istituzionale tra l’amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali dei militari per lo sviluppo di progetti a favore del tessuto sociale urbano.

L’appuntamento al salone parrocchiale sarà l’occasione per raccontare un volto diverso della solidarietà sindacale, orientato al futuro delle nuove generazioni e alla costruzione di un senso di comunità basato sul rispetto delle regole e sulla reciproca fiducia.