Schifani: "La sua esperienza e sensibilità saranno preziose"

Cambio al vertice della tutela dei detenuti in Sicilia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato l’avvocato Antonino De Lisi nuovo Garante regionale dei diritti delle persone detenute. De Lisi, figura di spicco del foro palermitano, è attualmente presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo.

La nomina arriva dopo le dimissioni di Santi Consolo, che ha lasciato l’incarico per motivi personali. “Desidero ringraziare sentitamente Santi Consolo – dice Schifani – per l’impegno e la dedizione dimostrati nello svolgimento di una funzione tanto delicata. A nome della Regione esprimo a lui gratitudine per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro. Allo stesso tempo rivolgo i miei auguri di buon lavoro ad Antonino De Lisi, certo che la sua esperienza e sensibilità verso il mondo carcerario saranno preziose per garantire il rispetto dei diritti e la dignità delle persone detenute”, ha dichiarato il governatore.

Un profilo di esperienza

Antonino De Lisi vanta una lunga esperienza nel campo della tutela dei diritti fondamentali. Oltre al suo impegno nell’ambito penale, ha assunto il ruolo di avvocato di parte civile in procedimenti legati alle vittime della strage aerea di Ustica, una delle pagine più oscure della storia italiana. Il suo profilo è considerato da più parti come una scelta di competenza e sensibilità giuridica.

La nomina è stata accolta con soddisfazione anche da parte del comitato “Esistono i Diritti Transpartito“, che nei giorni scorsi aveva promosso un appello pubblico, raccogliendo oltre cento adesioni. Personalità del mondo ecclesiastico, politico, dell’avvocatura, dello spettacolo, del giornalismo, della cultura e dell’università avevano sottoscritto l’invito rivolto al presidente della Regione per sollecitare la nomina del Garante.

Soddisfazione del comitato “Esistono i Diritti Transpartito”

“Il comitato Esistono i Diritti Transpartito augura un buon lavoro al nominato garante regionale per i diritti delle persone detenute AVV Antonino De Lisi, si legge in una nota. Il comitato, nei giorni scorsi, aveva promosso un appello rivolto al presidente della Regione Renato Schifani, raccogliendo oltre 100 adesioni da parte di personalità del mondo ecclesiastico, politico, dell’avvocatura, dello spettacolo, del giornalismo, della cultura e dell’accademia.

“Siamo soddisfatti che la nomina del garante regionale è stata fatta. Per il comitato Esistono i Diritti Transpartito il presidente Gaetano D Amico”, conclude la nota.

La figura del Garante regionale per i diritti dei detenuti riveste un ruolo cruciale nella promozione e nella difesa della dignità all’interno degli istituti penitenziari. In un contesto in cui le condizioni carcerarie continuano a essere oggetto di attenzione e denuncia, la nomina di De Lisi rappresenta un passo importante per riaffermare l’impegno istituzionale sul fronte dei diritti umani.