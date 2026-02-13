L’Arnas “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo e il Liceo scientifico statale “S. Cannizzaro” uniscono le forze per la campagna nazionale “Cardiologie Aperte” 2026.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF e dall’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), si è svolta dal 9 al 15 febbraio con l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema della prevenzione cardiovascolare.

Ospedale e scuola uniti per la prevenzione

L’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo, attraverso l’UOC di Cardiologia con UTIC, ha aderito alla campagna puntando sulla formazione dei giovani. È stato organizzato un corso teorico-pratico che ha creato un collegamento diretto tra ospedale e scuola e che ha coinvolto 45 studenti del triennio del Liceo Cannizzaro di Palermo.

Grazie a un percorso didattico articolato, i ragazzi hanno acquisito informazioni fondamentali sui principali fattori di rischio cardiovascolare. Hanno inoltre partecipato a simulazioni di scenari critici emergenziali, con esercitazioni sulle tecniche di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).

La formazione ha riguardato tre aspetti essenziali: riconoscere tempestivamente un arresto cardiocircolatorio; eseguire correttamente il massaggio cardiaco esterno; utilizzare in modo idoneo e in sicurezza il defibrillatore automatico, quando disponibile.

“L’obiettivo – evidenzia Ignazio Maria Smecca, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia con UTIC (Unità Terapia Intensiva Cardiologica) – di questa iniziativa è quello di fornire agli studenti informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare, allo scopo di promuovere l’adozione di stili di vita salutari e sensibilizzare sull’importanza del primo soccorso all’interno della “catena della sopravvivenza”, trasmettendo sul punto le nozioni di base del BLS-D. Quest’ultima non va considerata appannaggio esclusivo dei medici, ma deve diventare una competenza di tutti i cittadini responsabili, a partire dall’adolescenza, come le stesse linee guida indicano”.

Formazione sul campo con i cardiologi dell’Arnas

L’incontro formativo si è svolto nell’Aula Multimediale dell’Arnas di Palermo ed è durato quattro ore. Gli studenti sono stati accompagnati dai professori Maria Campanella e Roberto Alfano.

Sono intervenuti anche i cardiologi Flavia Dispensa, responsabile UOS “Gestione delle emergenze coronariche” e referente dell’evento formativo; Giuseppe Cirrincione, responsabile UOS “Emodinamica”; Francesca Scordato, responsabile dell’ambulatorio “Scompenso cardiaco e cardiomiopatie”; Giuliana Cerruto, referente attività formative della Cardiologia e Leandro Di Caccamo, dirigente medico Cardiologia.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di tutela della salute pubblica. “La ratio dell’iniziativa – commenta Walter Messina direttore generale di ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – è quella di sostenere l’educazione alla Salute cardiovascolare, tenuto conto che tali patologie rappresentano ancora oggi la principale causa di mortalità e di invalidità e comportano ingenti costi di sistema diretti e indiretti”.

“È stata realizzata – afferma Domenico Cipolla, direttore sanitario dell’azienda – una formula educational dinamica rivolta alle giovani generazioni e volta a preparare gli studenti ad affrontare correttamente la gestione dell’emergenza cardiovascolare”.