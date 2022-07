Stabiliti per Carini dei turni di erogazione dall’Amap

A Carini scarseggia l’acqua, le falde idriche da cui attinge la città sono notevolmente ridotte per la mancanza di piogge. Per questo motivo è scattato il razionamento idrico, in forma anche massiccia. Per cui i cittadini adesso dovranno fare i conti con un’erogazione molto ridotta, niente più acqua 24 ore su 24. Si dovrà fare affidamento alla capacità di risparmio e dei cittadini e soprattutto alla capacità delle loro cisterne. In particolare l’Amap, società che in città gestisce il servizio idrico, ha elaborato un calendario di turnazione estiva di erogazione idrica che interessa le zone di Carini alta. L’acqua scarseggia nei pozzi Pelato, Gallina e dalla sorgente Belvedere Alta.

La divisione per distretti

La città è stata divisa in distretti per il razionamento. Nel distretto “Fiume Falco” l’acqua è stata erogata nelle ultime 48 ore sino a questa mattina nelle vie Fiume Falco, Madonna Casi Disperati e nelle aree limitrofe. A partire da questa mattina e sino alle 7,30 del 18 luglio acqua aperta nel distretto “Provinciale” nelle utenze delle contrade Erbe Bianche e Acqua Canale, nelle vie Francesco Cangialosi (parte alta), Adamello e Passo d’acqua (tratto compreso tra l’incrocio con la via Cangialosi ed il serbatoio Lucia Nuovo) e Gran Paradiso e nelle aree limitrofe. Già erogata invece in questo primo giro di razionamento nel distretto “Monte Cuccio bassa” che comprende le vie Montecuccio e le limitrofe.

I distretti Cangialosi bassa

Sempre sino a questa mattina l’acqua è stata erogata per 24 ore consecutive nel distretto di via Cangelosi bassa a servizio delle utenze delle vie Cangialosi tra i civici 2 e 30 e nelle vie limitrofe. Acqua che arriva sino a domani invece nel distretto di via Monte Cuccio alta tra i civici 47 e 85 e nelle vie limitrofe.

I turni con giorni settimanali stabiliti

Ci sono poi dei turni con dei giorni settimanali prestabiliti. Lunedì e giovedì acqua erogata nel distretto “via Monte Rosa e via Moscala” e nelle vie del circondario, il martedì e venerdì nelle vie Sila e Gran Sasso, il mercoledì e domenica nelle vie Montagnola e Cangialosi, il sabato nella via Moscala nel tratto compreso tra via Cangialosi e via Sila, oltre che nelle arterie limitrofe.