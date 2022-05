L’inaugurazione a Villagrazia di Carini

In un bene confiscato alla mafia nella borgata di Villagrazia di Carini, nel palermitano, inaugurata la “boutique solidale” per aiutare chi è in difficoltà economica. Il taglio del nastro questa mattina alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del Comune, della comunità parrocchiale di Villagrazia che ha portato avanti il progetto insieme all’associazione “Amico mio” e a tanti volontari che hanno dato il loro contributo. Da lunedì ci sarà l’apertura al pubblico di questa sorta di centro in cui si raccolgono gli indumenti usati che sarebbero destinati ad essere buttati. Quelli in buone condizioni saranno recuperati e donati alle famiglie bisognose.

L’attività

Il bene confiscato è quello che si trova nei pressi della stazione Piraineto, sulla statale 113 ovest. Da mesi i volontari della parrocchia di Villagrazia e dell’associazione “Amico mio” stanno lavorando grazie anche al supporto di tante persone generose, come chi ha regalato la scaffalatura dove poter posizionare gli indumenti. L’apertura al pubblico sarà garantita ogni lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 12, e il sabato dalle 15 alle 17.

Una iniziativa dai molteplici scopi

Il sindaco Giovì Monteleone ha parlato in termini entusiastici di questa iniziativa che incarna molteplici scopi: “Anzitutto – afferma il forte messaggio di solidarietà, nei confronti della gente in difficoltà economiche che non può permettersi di comprare indumenti. È un messaggio antispreco e di tutela ambientale, perché indumenti ancora nuovi e poco utilizzati destinati al macero e in discarica vengono invece redistribuiti. E poi c’è il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia. Ce ne sono tanti a Carini già utilizzati da tempo per la fruizione sociale, come l’immobile di Via Giaconia, utilizzato per il Banco Alimentare che funziona benissimo, un altro utilizzato per incontro e aggregazione tra diversabili e persone abili, altri già destinati ad ospitare i presidi delle forze dell’ordine e delle istituzioni collettive come l’arma dei carabinieri e le scuole”.