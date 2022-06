Indagano i carabinieri sul rogo avvenuto a Carini

Un incendio doloso ha danneggiato una villa nel lungomare Cristoforo Colombo a Carini. L’abitazione era disabitata e quindi difficile che la causa del rogo possa essere stato un cortocircuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano.

Il fenomeno dell’occupazione abusiva

Nella zona del lungomare Cristoforo Colombo diverse villette abbandonate in attesa di essere abbattute o acquisite al patrimonio comunale sono occupate abusivamente. Da anni il Comune sta effettuando accertamenti ed emettendo ordinanze di abbattimento o acquisizione al proprio patrimonio. Anche gli agenti della polizia municipale stanno cercando di accertare se l’incendio ha interessato una delle ville che sono state già al centro di interventi di sgombero.

Il mese scorso altro incendio

E’ andato in fiamme nel maggio scorso parte dell’hotel Azzolini nel territorio di Carini. Le fiamme in quel caso si propagarono all’alba in un’ala della struttura. Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco per riuscire a spegnere il rogo che è stato davvero di grande entità.

Nell’hinternald a fuoco chiosco di fiori

Un altro incendio, ma nella vicina Cinisi, ha poi danneggiato nell’aprile scorso un chiosco per la vendita di fiori nei pressi del cimitero comunale. E’ accaduto per l’esattezza in via Palermo, a pochi passi dall’ingresso del camposanto. Il chiosco, infatti, è installato lì proprio perché è al servizio dei fruitori del cimitero. Ad aver aperto un’indagine sull’episodio i carabinieri. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per riuscire a domare il violento rogo. Le operazioni sono state immediate ed infatti si è riusciti ad evitare il peggio proprio per questa attività immediata. Purtroppo, però, la struttura prefabbricata in legno è andata quasi del tutto distrutta. Anche tutti i fiori all’interno e le poche suppellettili sono stati inceneriti.