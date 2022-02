la nota del sindaco Monteleone

“Sta continuando il lavoro di recupero della costa. Il progetto di demolizioni di altre 7 case abusive è già partito, sempre sul Lungomare Cristoforo Colombo, si concluderà entro pochi mesi e questa volta sono interessati anche manufatti abusivi nei pressi dell’Arco Baglio e in viale Torre Ulisse”. Lo scrive su Facebook Giovì Monteleone, sindaco di Carini.

Quasi ultimati lavori di sgombero spiaggia

“Ormai – prosegue il primo cittadino carinese – è quasi completata l’opera di sgombero della spiaggia che va dal torrente Milioti fino a quasi il Lido Azzurro, anche per quel che riguarda l’opera di eliminazione dello scarico diretto al mare che proveniva dalla Pompa di sollevamento guasta di contrada Predicatore”.

Fognature scaricavano in mare

“La struttura Commissariale delle Acque Reflue ha, infatti, praticamente completato l’opera di ripristino della Pompa e della Condotta Fognaria che passa sotto via Amerigo Vespucci, che sta tornando transitabile, restituendo alla fruibilità il tratto di mare dove scaricava la condotta. Ogni giorno, in diversi punti del vasto territorio di Carini, possiamo testimoniare la continua azione amministrativa che senza sosta è protesa alla rivalorizzazione di Carini”, conclude Monteleone.





Lungaggini burocratiche

Negli anni passati il sindaco dichiarò: “Uno degli obiettivi per cui abbiamo lavorato con grande dedizione in questi anni è stato quello di liberare la costa di Carini dal cemento e nonostante le grandi difficoltà, nonostante il dissesto economico e le lungaggini burocratiche, le demolizioni sono continuate. Nel 2017 Legambiente ha premiato il Comune di Carini per la lotta all’abusivismo edilizio e più recentemente sempre Legambiente ha riconosciuto il nostro continuo impegno per restituire sempre più spazi alla collettività e ripristinare la legalità. Oggi e nei prossimi giorni un altro tratto di spiaggia, sul Lungomare Cristoforo Colombo, verrà liberato con la demolizione di tre ruderi fatiscenti e proseguirà l’opera di bonifica della costa.

Ovviamente questo da solo non basta ma è un ulteriore importante passo per poter fruire in futuro delle bellezze del nostro mare e per questo abbiamo approvato inoltre il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e verranno realizzate opere di ammodernamento della rete fognaria che riguarderanno più di 20.000 utenze nella zona a ovest di Villagrazia per un totale di oltre 80 Km di rete fognaria secondaria e primaria”.