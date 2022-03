L’allarme lanciato dal sindaco di Carini nei giorni scorsi

Non ci sarà alcun taglio di personale o sportelli all’ufficio postale di via Nazionale a Villagrazia di Carini, nel palermitano. A confermarlo in una nota ufficiale è Poste e telecomunicazioni che quindi rassicura tutti dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal sindaco Giovì Monteleone, Il primo cittadino aveva parlato di tagli e anche di una paventata riduzione da due ad un solo sportello attivo nell’ufficio. Poste smentisce e assicura che i disagi sono stati momentanei legati ad una riorganizzazione del personale legata all’attuale momento di emergenza pandemica.

Nessun piano di riduzione

“Poste Italiane – si legge in una nota – rassicura i residenti di Villagrazia di Carini sulla regolare operatività della sede di via Nazionale, rispetto alla quale l’azienda non ha previsto alcun piano di riduzione di servizi o di sportelli attivi. Alcune giornate di momentanea rimodulazione dell’offerta dipendono da variabili, anche legate all’andamento pandemico, che impattano sull’organizzazione del personale”.

Sabato scorso la sanificazione

Lo scorso sabato l’ufficio postale è stato oggetto di un intervento di sanificazione dei locali. La sede di Villagrazia di Carini è disponibile per i cittadini con la propria offerta standard, assicura sempre l’azienda, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Le preoccupazioni del sindaco

Nei giorni scorsi il primo cittadino esternò la sua preoccupazione dopo aver raccolto varie lamentele di cittadini, costretti a lunghe code e a continui disagi. A venir fuori il fatto che negli uffici postali di via Nazionale si era registrata carenza di personale. Il sindaco parlò anche del rischio addirittura di chiusura di uno dei soli due sportelli rimasti ancora aperti. Tutto questo mentre, evidenziava il primo cittadino, si registra una continua espansione demografica a Carini sia in centro che nelle zone più periferiche. Per questo motivo Monteleone decise di prendere carta e penna e di scrivere al ministero delle Telecomunicazioni e alla direzione provinciale di Palermo delle Poste.